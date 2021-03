Semana de tempo firme em Mato Grosso do Sul

Sol entre nuvens, temperaturas elevadas e umidade do ar em queda abrem a semana em Mato Grosso do Sul. Essas condições de tempo firme devem permanecer ao longo da semana conforme estimativa do Centro de Monitoramento e do Clima.





Para esta segunda-feira (8) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com baixa expectativa de chuva. A umidade relativa do ar pode variar entre 95% a 35% ao longo do dia, e a intensidade dos ventos será de fraca a moderada.





Neste dia as temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 35°C no Estado, e para Campo Grande a variação está estimada entre 20°C a 31°C.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima estima pancadas de chuva de fim de tarde no período entre quarta (10) e sábado (13), porém com baixos acumulados que podem variar entre 30 a 50 milímetros.









Por: Mireli Obando