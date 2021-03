Semana começa com calor, tempo seco e pouca chance de chuva

A semana em Mato Grosso do Sul começa com bastante calor, tempo seco e baixa expectativa de chuva. Para esta segunda-feira (29) as condições são de céu parcialmente nublado em praticamente todo Estado. Há possibilidade de céu nublado na região pantaneira.





A umidade relativa do ar neste dia possui variação estimada entre 85% a 30% ao longo do dia, e os ventos permanecerão com intensidade fraca a moderada no Estado.





As temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 41°C no Estado. Para a capital a variação está estimada entre 22°C a 37°C.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo deve continuar seco até pelo menos dia 11 de abril. Até lá as condições são de céu parcialmente nublado a claro, elevadas temperaturas e baixa ou nenhuma expectativa de chuva.





Por: Mireli Obando