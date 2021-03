Sebrae Descomplica abre novas turmas para oficinas gratuitas

Nesta edição os empreendedores contam com oficinas sobre WhatsApp Business, MEI e Crédito

O Sebrae/MS está com inscrições abertas para mais um ciclo das oficinas do “Sebrae Descomplica”, destinadas a empresários interessados em aprender soluções de forma simples. Nos dias 04, 11 e 18 de março, de 9h às 18h, acontecem as oficinas nos temas WhatsApp Business, MEI e Crédito.





A solução Sebrae Descomplica tem o objetivo de ensinar ao empresário técnicas de usabilidade de um aplicativo ou plataforma específica, como o WhatsApp Business, ou de alguma atividade dentro do seu ramo empresarial, visando o aumento da produtividade e autonomia no negócio, e consequentemente, resultados nas vendas.





Todas as oficinas são realizadas de forma on-line, no aplicativo WhatsApp. Os empreendedores irão receber um conteúdo especialmente criado para a solução, que inclui vídeos, passo-a-passos, e-books e orientações.





As inscrições para cada oficina são gratuitas e devem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae , onde também está disponível a programação completa. Mais informações pela Central de Atendimento, no telefone 0800 570 0800.





ASSECOM