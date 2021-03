Renovar CNH ou licenciamento será só pela internet a partir de segunda-feira (15)

Para Campo Grande, a medida começa a valer segunda-feira, dia 15; para o interior, a partir do dia 22

Página inicial onde os serviços são encontrados ©Reprodução

Alguns serviços referentes à habilitação para dirigir passarão a ser realizados exclusivamente pela internet. Conforme o Detran/MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul), renovação de CNH, emissão de habilitação definitiva, de segunda via e de PID (Permissão Internacional para Dirigir), começam a ser feitos somente por meio digital.





A alegação de venda e licenciamento de veículos também são serviços que a partir da próxima segunda-feira, 15, só serão feitos pela internet, sem necessidade de ida até alguma das agências do Detran na Capital ou no interior, onde a medida passa a valer no dia 22 de março.





“Isso é válido para todo o Estado e a medida foi tomada no momento em que mais precisamos reduzir o número de pessoas nas agências por conta da atual situação sanitária do País”, disse o diretor presidente do departamento, Rude Trindade.





Para acessar os serviços, clique aqui . Será preciso cadastrar-se no canal. Se o interesse for, por exemplo, pela renovação da CNH, o usuário do canal irá acessar a pasta Habilitação e depois, CNH Ágil, onde o passo a passo está exposto de maneira muito clara.





Dúvidas podem ser tiradas nos canais de atendimento via telefone, pelo Call Center ou mesmo pela internet, pelo Fale Conosco do Detran. O número de contato é o (67) 3368-0500 e a aba Fale Conosco está disponível no site .





Por: Lucia Morel