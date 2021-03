Publicado Edital para construção da ponte sobre o Rio Paraguai entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta

Foi publicado nesta sexta-feira (12) o Edital da Licitação Pública Internacional que definirá o consórcio de empresas para construir a ponte sobre o Rio Paraguai, que vai ligar o município de Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no país vizinho. A obra, orçada e US$ 82 milhões, será paga com recursos da Itaipu Binacional e é fundamental para o avanço do cronograma de implantação da Rota Bioceânica.





“A publicação deste Edital é motivo de comemoração pelos governos brasileiro, sul-mato-grossense e dos demais países envolvidos com a Rota Bioceânica. Há poucas semanas, a Comissão Mista Paraguai Brasil, na qual a Semagro representa o Governo do Estado, aprovou esse Edital e aguardávamos sua publicação. Agora, o governo paraguaio deu início ao certame e temos aí, a perspectiva de que, cumpridos todos os prazos legais, a ponte seja concluída em 2024”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





O Edital pode ser acessado no site do DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) por construtoras paraguaias e brasileiras interessadas na execução das obras da ponte sobre o Rio Paraguai. A estrutura, do tipo estaiado, foi orçada em cerca de US$ 82 milhões e o prazo de construção estimado em 3 anos. A data para o início da recepção das ofertas é o dia 12 de abril, a partir das 9h. A abertura das propostas será às 9h30 do dia 26 de abril de 2021.





Esta será a terceira união física com o Brasil, depois da Ponte da Amizade (em Ciudad del Este - Foz do Iguaçu) e da Ponte da Integração (Presidente Franco - Foz do Iguaçu), atualmente em construção.





De acordo com o MOPC (Ministério de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai), “esta obra é considerada o principal elo de todo o Corredor Rodoviário Bioceânico, cujo primeiro trecho de 277 km já está em construção para unir os municípios de Carmelo Peralta (Alto Paraguai) e Loma Plata (Boquerón), registrando até hoje quase 70% de avanço geral”.





O secretário Jaime Verruck lembra que a publicação do Edital é um passo fundamental no cronograma de implantação efetiva da Rota Bioceânica e que, tanto o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto o governo federal, têm se empenhado com os investimentos necessários do lado brasileiro.





“No que diz respeito ao Governo do Estado, as obras necessárias em Porto Murtinho já foram concluídas. Estamos evoluindo de forma significativa no âmbito do governo federal no acesso da BR-267. Agora, o próximo passo é a definição do modelo aduaneiro mais apropriado e competitivo para viabilizar as exportações e importações brasileiras e paraguaias por meio dessa rota. Toda essa região de Mato Grosso do Sul deverá ter um salto de desenvolvimento nos próximos anos”, finalizou o titular da Semagro.





Por: Marcelo Armôa