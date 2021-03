Projeto do deputado Barbosinha para fornecer extrato detalhado de planos de telefones pré-pagos é aprovado na CCJR

O Projeto de Lei 233/2020, do deputado Barbosinha (DEM), deu mais um passo importante na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (17) ao ser aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





A proposta, que recebeu parecer favorável, de todos os parlamentares que compõem a Comissão, quer obrigar as operadoras de telefonia móvel e fixa que atuam em Mato Grosso do Sul a disponibilizar, na internet, o extrato detalhado de conta das chamadas e dos serviços dos planos pré-pagos.





A legislação prevê que no extrato a operadora deverão informar: data e hora da ligação, duração da chamada, o número chamado, relação de mensagens enviadas e recebidas, respectivos custos e os impostos incidentes.





De acordo com a legislação proposta os extratos devem conter as informações das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados com respectivo valor cobrado, no mesmo padrão dos extratos de contas dos planos pós-pagos.





Os extratos devem ser disponibilizados aos clientes dos planos pré-pagos nos sites das operadoras, com o mesmo padrão de acesso, segurança de dados, qualidade de serviço e detalhamento dos serviços prestados.





Agora, o Projeto, segue para votação em Plenário para ser apreciado pelos parlamentares em primeira discussão.





ASSECOM