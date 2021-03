Programa Sebrae Delas abre inscrições para empreendedoras em MS

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, Sebrae/MS lança edital do novo ciclo de programa que fomenta empreendedorismo feminino

O Sebrae/MS está com inscrições abertas para o programa Sebrae Delas, que busca estimular mulheres a empreender, gerar negócios e transformar realidades. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o edital foi lançado nesta quarta-feira (10) e oferta 600 vagas para as empreendedoras, que têm até o dia 25 de março para se inscrever em www.sebrae.com.br/sebraedelasms





O Sebrae Delas, Desenvolvendo Empreendedoras Líderes Apaixonadas pelo Sucesso, é um programa de aceleração com o objetivo de aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. Ele foi criado e estruturado em Mato Grosso do Sul, e hoje está presente em mais 16 estados brasileiros.





Segundo a idealizadora do projeto, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, a iniciativa foi formatada pensando nas mulheres. “É um programa desenhado para as mulheres. Em alguns momentos, elas estão participando com os filhos, então o Sebrae fez este olhar específico para a empreendedora, para que ela possa ter acesso dentro do tempo dela, e das condições que ela têm hoje, para que possa acessar tudo que temos, seja principalmente no meio digital, e também algumas soluções no presencial”, destaca.





Ainda conforme Maristela França, a inclusão das mulheres pelo empreendedorismo favorece a melhoria dos aspectos econômicos, sociais e indicadores de saúde tanto das empreendedoras quanto de suas famílias. Além disso, impulsionar mais mulheres nos negócios pode fazer a diferença no mercado.





“Várias instituições têm estudado que o acesso da mulher ao mundo dos negócios melhora a economia, a produtividade e até a qualidade de vida das pessoas, porque a mulher tem um olhar além da empresa. Quando ela ascende ao mercado, todos os números da economia, segundo essas instituições, como ONU, BID, FMI, demonstram que melhoram o todo, por meio da inclusão social pela via do empreendedorismo. Motivos não faltam para que a gente promova cada vez mais o acesso das mulheres ao mundo dos negócios”, afirma.





Resultados comprovados





Segundo mensuração final do primeiro ciclo do programa Sebrae Delas, realizada em outubro de 2020, mais da metade das entrevistadas (53%) sinalizou que a pandemia de Covid-19 afetou o negócio negativamente. Apesar disso, uma parte maior, 56%, relatou um aumento no faturamento, em relação ao início do projeto em 2019, o que demonstra o efeito das ações do Sebrae/MS junto às empreendedoras.





Além disso, as mulheres atendidas no programa Sebrae Delas demonstraram uma característica empreendedora importante: a busca pela qualidade de seus produtos e inovação. Segundo o levantamento, a maioria (77%) das entrevistadas declarou que adotou alguma inovação, em ao menos um produto ou serviço.





Sebrae Delas 2021





Neste novo ciclo, o programa acompanhará as empreendedoras entre abril e dezembro, e está voltado para dois públicos-alvo: as potenciais empresárias e as pequenas empresas. No primeiro grupo, serão trabalhados o Comportamento Empreendedor, Definição do Modelo de Negócios e Formalização, entre outros. Já para o segundo, serão orientações em Comportamento Empreendedor, Finanças, Planejamento Estratégico, Marketing Digital, Definição do Modelo de Negócios e Acesso a Mercado.





Ao se inscrever, as participantes poderão optar por duas jornadas: a Essencial, que é gratuita e tem um acompanhamento de oito meses com orientações de gestão, e a novidade deste ciclo, a Jornada Premium, dividida no formato Individual e Duo, onde até duas empresárias da mesma empresa podem se inscrever.





Na Jornada Premium, além do acompanhamento, as participantes terão orientações de gestão, passaporte aos treinamentos, acesso a mercado com encontros empresariais, feiras e rodadas de negócios. O Sebrae subsidiará grande parte do custo operacional, e o investimento na Jornada Premium individual será de R$ 610,00, e na Jornada Premium Duo, R$ 687,00. Ambos parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.





Requisitos e inscrições





Podem participar da seleção potenciais empresárias e empresas lideradas por mulheres de qualquer segmento de mercado em Mato Grosso do Sul, desde que tenham disponibilidade para participar das capacitações coletivas e individuais no prazo estabelecido.





No caso das potenciais empresárias, é preciso possuir CPF, RG, ser maior de 18 anos e possuir e-mail. Já as donas de negócios devem ter, além destes requisitos, CNPJ, faturamento anual máximo de R$ 4,8 milhões e estar legalmente constituída com sede ou filial nas regiões no edital.





A divulgação das empresas selecionadas será realizada no 26 de março de 2021, por meio do site do Sebrae/MS ( www.sebrae.com.br/sebraedelasms ) e por e-mail direcionado às empresas classificadas. Mais informações pelo 0800 570 0800.





