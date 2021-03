PONTA PORÃ| Cronograma de vacinação é intensificado nesta semana no Município

Intensificam a vacinação nesta semana e atingem novas faixas etárias

A Prefeitura Municipal de Ponta Porã, através da Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância em Saúde intensificam a vacinação nesta semana e atingem novas faixas etárias.





Desde que começou a distribuição de vacinas, Ponta Porã já recebeu 9.700 doses, sendo, 8.470 doses da vacina Coronavac e 1.230 doses da AstraZeneca. Em estoque estão 3.315 doses.





De 22/03 à 26/03, a meta é terminar a vacinação dos idosos na faixa etária dos 77 anos ou mais (1.ª dose). Neste período também receberão a 2.ª dose os idosos com 80 anos ou mais. Os profissionais de saúde do setor privado também receberão a sua dose neste período.





Está incluída nesta remessa, a 2.ª dose para os profissionais de saúde contemplados anteriormente. Neste mesmo período, receberão a primeira dose pessoas com 72 anos completos.





Já no sábado e domingo serão utilizadas as doses extras de vacina e a faixa etária será dos 65 aos 71 anos de idade.





A Secretaria de Saúde lembra que não é preciso aglomerar em frente das Unidades Básicas de Saúde para receber a dose da vacina.





Para os moradores da região central da cidade, a recomendação é que compareçam no Centro Integrado de Saúde – CIS – no período de 23/03 à 26/03, munidos do cartão do SUS, documento oficial com foto e comprovante de residência.





Para os moradores que residem fora da área central, a orientação é comparecer na Unidade Básica de Saúde do seu bairro, onde será realizado o cadastro e a vacinação.













Por: Zadir de Souza