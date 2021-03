PANDEMIA| Semana começa com 46 óbitos por covid, quase 2 pessoas morrem por hora em MS

Ambulância no portão da Santa Casa, em Campo Grande ©Paulo Francis/Arquivo

A semana começa mal em Mato Grosso do Sul, com mais um número alto de mortes por covid-19. Neste domingo, o boletim epidemiológico registra 46 óbitos, são quase 2 pessoas mortas por hora no Estado.





O dado é bem pior que o apresentado no domingo passado, quando a Secretaria de Saúde informou 27 falecimentos. Durante os últimos dias, os números oscilaram bastante, por conta de desatualização no sistema nacional, o que prejudicou a leitura da letalidade.





Também neste domingo, subiu ainda mais o número de internados. São 1.154 pessoas em hospitais, 463 em UTIs, além de outras 13.309 em isolamento domiciliar.





A variação é enorme considerando os outros domingos de março. No dia 7, eram 678 contaminados em hospitais, 320 deles em UTI. Sete dias depois, os números subiram respectivamente para 826 e 385. No domingo passado já eram 1.058 em leitos, 455 em estado mais grave.





Veja os dados da covid-19 hoje em Mato Grosso do Sul:













Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Ângela Kempfer