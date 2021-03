PANDEMIA| Novo recorde, Capital registra 25 mortes e tem 263 pacientes na UTI

Até agora o novo coronavírus já causou 1.764 mortes e infectou 82.834 moradores na Capital

Campo Grande bateu um novo recorde no número de óbitos por covid-19, nesta quinta-feira (25). Em 24h, foram registrados mais 25 mortes causadas por complicações da doença, maior número desde o início da pandemia há um ano. Todas as vítimas morreram entre segunda (23) e quinta-feira (25). De terça (23) para quarta-feira (24) haviam sido registradas outras 23 mortes.





Até agora o novo coronavírus já causou 1.764 mortes e infectou 82.834 moradores. Deste total, 79.542 conseguiram se recuperar, mas ainda há 953 pessoas infectadas em isolamento domiciliar e 576 em tratamento nos hospitais.





Em leitos clínicos estão 307 pacientes e os outros 263 estão internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Casos suspeitos, são 2.849 ainda conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Sáude), nesta noite.





No Estado - Devido a uma mudança no método de inserção do número de mortes por covid-19, no sistema do Ministério da Saúde ontem (24) o Estado não compilou os dados, o que resultou num acúmulo de registros. Nesta quinta-feira (25) o boletim estadual confirmou mais 60 mortes. No total, são 3.975, mais do que a população inteira de uma cidade como Jateí. O recorde chega também em contaminações: 1.256 desde ontem, conforme a Secretaria Estadual de Saúde.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes





