PANDEMIA| MS ultrapassa os 4 mil mortos; foram 70 mortes em 24 horas

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 26, casos novos são 1.527, totalizando 208.495 casos confirmados de coronavírus. Outros 9.204 casos aguardam encerramento nos municípios.





Nas últimas 24 horas foram registrados ainda, mais 70 novos óbitos – um novo record. Com isso, totalizamos 4.045 mortes em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Do total de óbitos registrados, 31 são de campo-grandenses.





Além do recorde de mortes, o Estado registrou ainda novo recorde de internações. São 1.144 pessoas internadas. 656 ocupam leitos clínicos e outros 488, já ocupam leitos de UTI. Outros 12.984 estão infectados, porém em isolamento domiciliar.





Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, na macrorregião de Campo Grande 113% dos leitos já estão ocupados, na macrorregião de Dourados 91%, macrorregião de Três Lagoas 100% de ocupação e macrorregião de Corumbá 100% dos leitos destinados ao tratamento da Covid-19 já estão ocupados.









Por: Katiuscia Fernandes