PANDEMIA| Está confirmado primeiro caso da variante de Manaus no MS

Mato Grosso do Sul tem, oficialmente, o primeiro caso confirmado da variante de Manaus. É de um paciente que ficou internado na UTI, em Corumbá, e já recebeu alta. A confirmação foi feita pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a live desta quarta-feira, dia 03, para divulgação dos números do boletim epidemiológico.





Geraldo ressaltou que essa é a primeira confirmação, porém já existem suspeitas de outros casos da variante, em especial, na região de Dourados. Segundo os estudos de pesquisadores brasileiros, a nova variante é mais contagiosa e aumenta em dez vezes a carga viral no organismo, e é duas vezes mais transmissível.





O boletim epidemiológico trouxe ainda a confirmação de que já somamos 184.117 pessoas infectadas pelo vírus. Somente nas últimas 24 horas foram registrados mais 1.012 novos casos, média móvel de 850 novos casos por dia, nos últimos sete dias.





Desse total de casos confirmados, 9.388 pessoas estão e tratamento. 8.727 estão em casa, em isolamento. Porém, 661 precisaram de internação. 348 ocupam leitos clínicos e outras 313 pessoas, que são casos mais graves, já ocupam leitos de UTI.





O boletim ainda trouxe a triste informações de que mais 24 sul-mato-grossenses não resistiram as consequências da doença causada pelo coronavírus e vieram a óbito. Com isso já totalizamos 3.374 óbitos do início da pandemia até agora.





Das mortes registradas dez eram campo-grandenses, dois de Dourados, dois de Costa Rica. Costa Rica, Sidrolândia, Aparecida do Taboado, Dois Irmãos do Buriti, Ponta Porã, Corumbá, Iguatemi e Pedro Gomes registraram um óbito cada.





Durante a live, Geraldo Resende comemorou a chegada da sexta remessa de vacina ao Estado. São 27,8 mil doses da vacina Coronavac, que segundo ele, ainda hoje serão encaminhadas à Capital e aos demais municípios.









Por: Katiuscia Fernandes