Obedecendo decreto estadual, os shoppings de Campo Grande têm novos horários de funcionamento

Medidas mais restritivas foram adotadas para tentar conter avanço da Covid-19 na capital.

Campo Grande tem novo toque de recolher ©Alan Keese/Arquivo Pessoal



Diante de novas determinações da prefeitura de Campo Grande, adotadas para tentar conter avanço da Covid-19 os shopping terão um novo horário de funcionamento a partir desse domingo (14).





Shopping Campo Grande





Segunda a sexta-feira - das 10 às 20 horas

Sábado e domingo - das 10 às 16 horas.

A praça de alimentação funcionará normalmente até às 20h, quando começa o toque de recolher.





Para proporcionar um ambiente seguro, o Shopping Campo Grande segue com todas as ações de controle e prevenção. Nas entradas são aferidas a temperatura dos visitantes e colaboradores, e a capacidade de 40% de consumidores é respeitada rigorosamente pela equipe de segurança que conta com sistema de contagem, com monitoramento.





Shopping Norte Sul





Lojas e Praça de Alimentação





10h às 20h de segunda a sexta-feira

10h às 16h aos sábados e domingos





Lojas âncoras





9h às 20h de segunda a sexta-feira

9h às 16h aos sábados e domingos





Delivery dos restaurantes





até às 22h de segunda-feira a sábado

até às 21h aos domingos





Fort Atacadista





7h às 22h de segunda-feira a sábado

8h às 20h aos domingos





Lotérica





8h às 19h de segunda-feira a sábado





Smart Fit





6h às 20h de segunda a sexta-feira

8h às 15h45 aos sábados

fechada aos domingos





Cinépolis





fechado até 18 de março.





A capacidade máxima de lotação do shopping está em 50%. Há controle de tráfego com a lotação máxima no interior das lojas também. Álcool 70% deve estar disponível logo na entrada, assim como as regras de biossegurança e orientações de prevenção. O uso de máscara é obrigatório, durante todo o tempo, tanto para clientes quanto para lojistas e funcionários.





Shopping Bosque dos Ipês





o Shopping Bosque dos Ipês funcionará da seguinte forma, entre 14 e 27 de março:





Segunda a sexta-feira – Das 11h às 20h.

Sábado e Domingo – Das 11h às 16h.





A mudança de horário não se aplica às operações voltadas aos serviços públicos (cujo funcionamento aos finais de semana possui regulação própria). Além disso, as operações que desejarem operar no sistema delivery poderão continuar a fazê-lo diariamente até 22h.





Pátio Central Shopping





Segunda a sexta-feira - das 08h às 20h

Sábado - das 08h às 16h

Fechado aos domingos









Por Débora Ricalde, G1 MS