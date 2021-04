Na CCJR, Barbosinha é responsável por relator Projeto que garante auxílio emergencial às famílias de baixa renda de MS

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) ©Wagner Guimarães

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) foi responsável pela relatoria do Projeto de Lei 70/2021 que cria em Mato Grosso do Sul o Programa Mais Social. A matéria tramitou em regime de urgência na Assembleia Legislativa durante reunião virtual, na manhã desta quarta-feira (31), na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Comissão.





Para o deputado Barbosinha relatar o Projeto em um momento único da história do Brasil, do mundo e de Mato Grosso do Sul, em que muitas famílias têm perdido seus entes queridos e que a fome já é uma realidade em muitos lares, é imprescindível e gratificante.





“Vivemos um tempo em que a mão do Estado tem que se fazer presente para preservar as famílias e assegurar condições minimamente dignas aos sul-mato-grossenses. Mesmo em um momento de contração econômica o Governo não mediu esforços para apresentar este Projeto e nós, deputados, abraçamos esta ação para colocar em pauta o mais breve possível. Essa medida dará condições aos mais necessitados de colocar comida na mesa de muita gente. Não tenho dúvidas, de que essa atitude, aliada às normas de prevenção à Covid-19, salvarão inúmeras vidas”, defendeu o deputado Barbosinha.





O programa do Governo vai garantir auxílio de R$ 200,00 para assegurar as condições mínimas, alimentar e nutricional, às famílias em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 100 mil famílias sul-mato-grossenses receberão o benefício considerado essencial pelo deputado democrata.





Nesta mesma manhã, o Projeto de Lei foi a plenário e aprovado pelos parlamentares durante sessão remota.





ASSECOM