MS libera comércio no dia 5 e cria 3 toques de recolher

Municípios terão horários diferentes, de acordo com a bandeira de classificação de risco para covid

Reinaldo Azambuja em live nesta manhã, para falar de medidas contra a covid ©REPRODUÇÃO

O governador Reinaldo Azambuja anunciou há pouco que Mato Grosso do Sul terá 3 horários de toque de recolher. Para municípios com bandeiras laranja, amarela e verde, terá horário mais flexível, de 22h às 5h.





Para cidades em bandeira vermelha, o horário será de 21h às 5h e em locais mais críticos, com bandeira cinza, o horário será de 20h às 5h, como vigora atualmente para todo o Estado.





Segundo Reinaldo, a partir de segunda (5), as atividades estarão liberadas à reabrir as portas, seguindo as medidas de biossegurança já estabelecidas, como uso de máscara e cuidado com distanciamento social.





“Ontem mesmo passei na Afonso Pena e tinha duas camionetes com pessoas parada, aglomerando A sociedade também tem responsabilidade no combate à doença” .





Por Ângela Kempfer