Mega-Sena: morador do DF ganha R$ 22,7 milhões com aposta simples feita pela internet

Prêmio de R$ 45 milhões foi dividido com sortudo de Salvador (BA). Sorteio nº 2.354 ocorreu neste sábado (21); confira dezenas sorteadas.

©FRANCISCO BRITTO

Uma aposta simples, de apenas seis dezenas, faturou o prêmio de R$ 22.779.788,25 do último sorteio da Mega-Sena. O valor total pago foi de R$ 45 milhões, dividido com um apostador de Salvador (BA). O sorteio ocorreu na noite deste sábado (20), em São Paulo.





As duas apostas foram feitas pela internet. Cada ganhador pagou apenas R$ 4,50 pelo bilhete premiado do concurso nº 2.354.





Veja as dezenas sorteadas: 06 - 18 - 25 - 30 - 42 - 54.





Além disso, outros quatro apostadores do DF levaram para casa R$ 21,9 mil, da quina, também com apostas simples. Outro ganhador faturou R$ 43,9 mil.

O próximo concurso (2.355) será na quarta-feira (24). O prêmio estimado é de R$ 22 milhões.





Probabilidades





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.





Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa Econômica.