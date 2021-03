Médicas inauguram Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço na Santa Casa e pedem apoio para adquirir aparelho de nasofibrolaringoscopia

Um dia histórico para a sociedade sul-mato-grossense. Assim a médica Ana Maria Magalhães classificou a data de 29 de março de 2021 quando suas colegas especialistas em cirurgias de cabeça e pescoço, Bruna Minari e Ana Beatriz, inauguraram oficialmente o Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Santa Casa de Campo Grande.





Sem nenhum alarde, o serviço foi inaugurado pelas duas profissionais que já atendem no Centro Oncológico da Santa Casa, instalado na Rua Eduardo Santos Pereira, esquina com a Rua 13 de Maio e só chegou ao conhecimento público porque a médica Ana Maria fez uma postagem em sua página no Facebook comentando o momento importante para pessoas portadores de cânceres de boca e garganta e que dependem de cirurgia com especialistas em cabeça e pescoço.





“Com certeza a Santa Casa ganha um serviço dotado de muita competência técnica e humanizado” apontou Dra. Ana Maria. A médica citou o também cirurgião de cabeça e pescoço Maurício Simões Corrêa como um dos responsáveis pelo importante momento. A referência foi feita porque as duas profissionais agora a serviço da Santa Casa atuaram por um bom tempo no Hospital São Julião sob a liderança do atual presidente da Unimed Campo Grande.





“O Hospital São Julião não é um Hospital Escola, mas foi de lá que saíram seis cirurgiões (ãs) de cabeça e pescoço” registrou a médica que também atuou no tradicional hospital campo-grandense sob a liderança de Maurício Simões.





Por fim, tomando frente de uma luta que é de toda a sociedade, Dra. Ana Maria, encareceu a ajuda de outros médicos, em especial os otorrinolaringologistas, empresários e à classe dirigente política de Mato Grosso do Sul para que a Santa Casa consiga comprar um aparelho de nasofibrolaringoscopia que é de suma importância para a realização de exames adequados dos pacientes oncológicos.

















ASSECOM