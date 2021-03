Março termina com aumento de nuvens e temperaturas entre 11°C a 35°C no Estado

Março chega ao fim nesta quarta-feira (31) e o tempo segue característico da estação que marca a transição entre o verão e o inverno.





A atuação de uma frente fria no sul do Brasil acaba influenciando na região sul de Mato Grosso do Sul que deve registrar mínimas próximas aos 10°C.





No restante do Estado, o tempo varia entre céu parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de pancadas de chuva para todas as áreas.





Neste dia os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% a 80% e os ventos devem oscilar entre fraco a moderado em todo Estado.





As temperaturas estarão ligeiramente mais baixas no setor sul, mas de modo geral o Estado deve registrar uma grande amplitude térmica com mínima de 11°C e máxima de 35°C. Para a capital a variação está estimada entre 20°C a 31°C.





