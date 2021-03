Licenciamento 2021: Saiba as novidades para o Mato Grosso do Sul

O que antes era uma obrigação, agora tornou-se opção. Atendendo recurso do Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil e de mais três entidades do estado de Santa Catarina, a partir do dia 12 de abril, o condutor poderá escolher se deseja emitir seu licenciamento 2021 em papel ou de forma digital.





A lei n° 14.071/2020 é uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e que vale para todos os Detrans do Brasil, pensando no fato de que cerca de 46 milhões de brasileiros sofrem com a exclusão digital e não têm acesso à internet.





Mas, para quem prefere a praticidade do online, ainda pode fazê-lo, uma vez que a única condição para a validade do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é conter o QR code.





Para a emissão, é preciso que todos os débitos, multas e documentação do veículo estejam em dia, além de não haver restrições administrativas e judiciais.





De acordo com o Detran/MS, o CRLV quando pago em dia fica no valor de R$ 156,27. Após o vencimento, o valor é de R$ 202,89.





Consulte sua data:





Para licenciamento final 1 e 2, o prazo para regularização é até o dia 04 de abril. Placas com final 3, o prazo é até o dia 05 de maio, seguidos pelos finais 4 e 5, que têm vencimento no dia 06 de junho.





No dia 07 de julho é a vez do automotor com placa final 06, seguidos pelos finais 7 e 8 com vencimento no dia 08 de agosto.





Placas com final 9 têm prazo de vencimento até o dia 09 de setembro. Já em outubro é a vez das placas com final 0, sendo o prazo para regularização no dia 10.









Por: Jéssica Santos