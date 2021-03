Inscrições para concurso da Guarda Municipal terminam nesta segunda-feira

Salário é de R$ 1.690,02, mais bolsa alimentação de R$ 294 e benefícios; São 273 vagas

Inscrições para o concurso público com 273 vagas para a Guarda Civil Metropolitana terminam nesta segunda-feira (15), em Campo Grande.





A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon. Taxa é de R$ 120.





Salário é de R$ 1.690,02, mais bolsa alimentação no valor de R$ 294, com carga horária de 180 horas mensais, cumpridas em turnos de trabalho.





Inicialmente, inscrições se encerrariam no dia 28 de fevereiro, mas o prazo foi prorrogado pela Prefeitura no início do mês.





Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima de 1,65 metro para homens e 1,60 para mulheres, não exercer função ou cargo público, não ter condenação criminal e não ter sido demitido por justa causa nos últimos cinco anos.





Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), negros e índios.





O concurso público será composto das seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de aptidão física, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Exame médico e toxicológico, de caráter eliminatório;

Investigação Social, de caráter eliminatório;

Curso de Formação Técnico-Profissional, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores.

A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16 de maio de 2021, das 8h30 às 12h30.





O exame antropométrico e a prova de aptidão física (PAF) serão realizados somente pelos candidatos que obtiverem aprovação na primeira fase.





Será considerado apto no Exame Antropométrico o candidato que possuir estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. Quem for considerado inapto será eliminado e não participa da próxima etapa.





A prova de aptidão física consistirá em testes práticos de resistência aeróbica, agilidade e a força muscular dos membros superiores e inferiores e do abdômen, sendo flexão de barra, flexão abdominal supra, flexão de braço, corrida de velocidade e corrida aeróbica.





A avaliação psicológica irá identificar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para um melhor desempenho da função.





Nos exames clínicos serão avaliados: relação peso/estatura, frequência cardíaca, pressão arterial, inspeção geral, exame neurológico, sistema músculo esquelético, aparelho respiratório, aparelho digestivo e aparelho gênito urinário.





A Investigação Social e Funcional, como requisito básico para investidura do cargo, visa apurar se o candidato apresenta procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável.





Por fim, os aprovados em todas essas etapas serão convocados para a realização do Curso de Formação, que terá carga horária de 576 horas aula, de segunda a sexta-feira, com 7h diárias de curso.





Resultado final do concurso e homologação do resultado será publicado em Diário Oficial no dia 13 de dezembro de 2021.





A convocação do candidato ocorrerá na medida da necessidade do Município.





O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.





Edital contemplado está disponível no Diário Oficial do Município do dia 15 de dezembro.