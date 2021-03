Inaugurada Loja Conceitual da Kion Cosmetics em Campo Grande

Empresário Urandir Fernandes projeta abertura de lojas no interior e admite Kion Cosmetics como franquia em futuro próximo.

Em evento que reuniu um seleto grupo de convidados e representantes dos principais órgãos de imprensa de Mato Grosso do Sul, foi inaugurada oficialmente no fim da tarde desta sexta-feira, 19 de março, a primeira loja da Kion Cosmetics de Mato Grosso do Sul. Loja de Conceito da marca, o estabelecimento está localizado num dos pontos mais valorizados do comércio da Capital, a Rua Rio Grande do Sul, 1.142, quase na esquina com a Rua Antônio Maria Coelho.





“É a realização de mais uma etapa na história de sucesso do Grupo Dakila. É como se estivéssemos indo ao encontro das nossas raízes, pois, os produtos da Kion Cosméticos são produzidos todos com matéria prima aqui de Mato Grosso do Sul, mais precisamente a argila de Corguinho” afirmou o empresário Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Instituto Dakila Pesquisa e sócio-diretor da Indústria Brazilian Kimberlite Clay responsável pela produção de toda a linha de produtos Kion Cosmetics.





Ouvido pela reportagem do Grupo Impacto de Comunicação, o empresário enfatizou que essa primeira Loja de Conceito da Kion é motivo de orgulho e tem uma representação muito forte para todo o Grupo Dakila Pesquisas. “Hoje já estamos presentes em outros centros brasileiros e mesmo em outros países, mas esse momento é marcante para todos nós por se tratar da primeira Loja de Conceito em Mato Grosso do Sul onde começamos toda a nossa história” frisou. Urandir adiantou à reportagem que o sucesso da linha Kion é tamanho que já está em estudo a criação de uma franquia. Segundo ele, os estudos estão se iniciando e já há vários pedidos de empresários que querem ser franqueados da marca assim que a franquia for criada. “Mas, tudo tem de ser feito dentro de um cronograma bem elaborado. Assim, vamos estruturar essa nossa primeira Loja de Conceito e, mais adiante, transformamos a Kion Cosmetics em uma franquia” disse.





Quanto à possibilidade de abertura de lojas da marca nos principais municípios do Estado, o empresário relatou que essa tendência já é quase uma realidade. Ele disse que a direção da indústria já possui vários pedidos de abertura de lojas pelo interior do Estado e acredita que num prazo de aproximadamente quatro meses seja possível que lojas da Kion estejam presentes em cidades como Dourados, Anaurilândia, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã e Maracaju, entre outras.





UM POUCO SOBRE A KION – A Kion Cosmetics é marca da Indústria Brazilian Kimberlite Clay que está investindo no Brasil depois de se destacar no mercado mundial, em especial nos Estados Unidos, em países da Europa, no Oriente Médio e na Ásia.





O grande diferencial dos produtos da linha Kion Cosmetics é que eles são produzidos com o uso de um componente exclusivo e genuinamente de Mato Grosso do Sul. Isso se tornou possível graças às pesquisas efetuadas pela equipe de cientistas da Brazilian Kimberlite Clay, empresa 100% brasileira, que levaram à descoberta da mais importante jazida de argilominerais no mundo, a Argila Kimberlito do Brasil encontrada no município de Corguinho. Com o uso de alta tecnologia, o ativo natural da Argila Kimberlito do Brasil é hoje considerado a mais nobre e poderosa fonte para o rejuvenescimento da pele, fazendo sucesso imensurável nos Estados Unidos e em países europeus e asiáticos.





A Kion Cosmetics possui um mix de produtos, composto por linhas completas facial, corporal, capilar care e capilar profissional. Com base em ativos naturais, seus produtos disponibilizam o orgânico e o vegano que purificam, restauram, rejuvenescem, hidratam e reduzem medidas.





DIFERENCIAL – Há que se registrar ainda que a Loja Kion inaugurada nesta sexta-feira em Campo Grande conta com uma equipe com muitos anos de experiência e que compartilha do objetivo comum das empresas presididas pelo empresário Urandir Fernandes de Oliveira: servir com excelência aos clientes com produtos de qualidade e prestação de serviços por profissionais capacitados, características que levaram a Brazilian Kimberlite Clay a vencer a Trophy Awards em 2019 nas categorias inovação e tecnologia.





O comando da loja da Kion Cosmetics em Campo Grande está a cargo de Maressa Fonseca Ribas que, com sua equipe de profissionais, estará à disposição da clientela na Rua Rio Grande do Sul N° 1142, no Jardim dos Estados. A loja chega para melhor atender aos clientes de gosto refinado e traz um novo conceito, o de SPA facial e corporal em uma loja onde também serão disponibilizados procedimentos estéticos com a linha Kion.