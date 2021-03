HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (7)

Áries - 21/03 a 20/04

Pense coletivamente e faça sua parte para diminuir os efeitos nocivos da pandemia com medidas de proteção e distanciamento social. Trocas de mensagens, vídeo-chamadas e interações nas redes manterão sua presença brilhante nos relacionamentos. Aproveite o domingo para meditar, relaxar, movimentar o corpo com caminhada, bike ou treino e visualizar caminhos futuros.





Touro - 21/04 a 20/05





Momentos de liberdade cairão bem, neste domingo. Passeio no parque, ou bate-e-volta num lugar bonito perto da natureza, fará bem ao espírito. Cenário positivo na vida pessoal e na carreira renovará a fé e a confiança no futuro. Caminhos abertos na carreira. Espere por maior projeção. Envolvimento com questões coletivas e posicionamento claro destacarão sua presença nas redes.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A missão profissional e papel na sociedade ficarão mais claros. Hora de pensar no seu legado e contribuição com o mundo. Abrace uma causa relevante, compartilhe conhecimentos e faça a diferença. Troca de confidências com o par ou amizade próxima esclarecerá planos para o futuro. Aproveite o domingo para planejar mudanças e rumos. Caminhos abertos, conquistas pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Encurte distâncias no amor. Domingo gostoso para se conectar com alguém especial de longe e encher o coração de esperanças. Confiança nas relações, união familiar e clima carinhoso na vida íntima desenharão um cenário otimista para o futuro. Mudança no ambiente social e novas amizades ampliarão sua visão. Momento de expandir a consciência e dar nova direção à vida.





Leão - 22/07 a 22/08





O domingo será de trabalho. Organize a agenda da semana e planeje uma rotina mais gostosa com uma atividade diferente. Cuidar da sua saúde e da dos outros será prioridade durante a pandemia. Não ceda a pressões de amizades ou familiares. A vida não será a mesma de antes. Inove a carreira, amplie a presença nas redes e faça bom uso de novas tecnologias. Cumplicidade no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Fortes emoções marcarão este domingo que será especial no amor. Embarque num clima romântico divertido e curta prazeres diferentes. Sintonia com os filhos, par e amizades de longe criarão uma atmosfera carinhosa e protetora. Se estiver só, tudo aberto para se apaixonar, mesmo no ambiente virtual. Espere por surpresas e notícias de longe. Poder de atração em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Domingo gostoso para ficar em casa, curtir o carinho da família e fortalecer a autoestima com cuidados corporais e de beleza. Harmonia nas relações motivarão o trabalho e tornarão a rotina mais agradável. Aproveite para arrumar a casa e dar um toque pessoal na decoração dos seus espaços. O desejo de viajar ficará mais forte, decida o roteiro e planeje com antecedência.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas e animadas fortalecerão uma relação especial. Aproveite o domingo para harmonizar o relacionamento com irmãos e curtir surpresas gostosas no amor. Romantismo, paixão e bom humor não faltarão, hoje. Encante, brilhe, seduza, conte com empatia e poder de atração. Se o coração estiver livre, alguém envolvente balançará suas certezas e dará no que pensar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Abasteça a casa e faça bons negócios hoje. Acordos financeiros com a família darão tranquilidade. Aproveite o domingo para investir em mais conforto. Transações imobiliárias estarão favorecidas. Bom momento também para renovar a decoração da casa ou decidir assuntos de moradia. Antigas relações retornarão com novidades atraentes. Espere por resgates do passado e muito carinho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua em seu signo, nada melhor do que se cuidar com carinho, dar asas à imaginação e crédito aos sonhos. As interações de hoje serão repletas de ternura. Espere por uma declaração de amor, ou novo pretendente, se estiver só. Manter a saúde em segurança será prioridade. Inicie atividades on-line e descubra novidades nas redes. Uma paixão virtual poderá balançar suas estruturas!





Aquário - 21/01 a 19/02





Posses e patrimônio serão assuntos em destaque neste domingo. Planeje compras ou vendas e custos de novos projetos. Se você organizar direitinho, as contas fecharão e o orçamento se manterá equilibrado. O domingo será preguiçoso, embora o coração esteja agitado com planos a dois e decisões de vida. Evite comer demais e faça exercícios para diminuir a ansiedade.





Peixes - 20/02 a 20/03





Troque mensagens com amigos, leia as notícias, discuta temas relevantes com a família e entenda o que você pode fazer efetivamente para contribuir com sua comunidade e a segurança de todos. Envolvimento com a coletividade será indispensável neste momento de pandemia. Esclareça informações com fontes confiáveis e dados concretos. Fique em casa e cultive a paciência.





Por: ROSA DI MAULO





