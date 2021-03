HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (4)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, estudos, comunicações e contatos estarão acelerados. Novas amizades chegarão por um curso, ou pelas redes, e agitarão o clima. Ingresso num novo grupo movimentará a vida numa nova direção. Atividades comerciais também estarão aquecidas. Valerá prestar atenção no tom das palavras e não criar inimizades por impaciência. Amor com expectativas. Siga a intuição.





Touro - 21/04 a 20/05





Despesas poderão aumentar a partir de hoje. Fase positiva também para iniciar um empreendimento e ganhar mais. A paciência estará curta com situações repetitivas e relacionamentos confusos. Talvez precise de mais tempo para resolver assuntos íntimos e financeiros. Algumas crenças mudarão. Foque na evolução da carreira e na sua independência.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A entrada de Marte em seu signo anuncia uma época de conquistas e de maior autonomia. Conte com mais coragem, ousadia, poder de decisão e realize seus desejos. O dia trará oportunidade de trabalho e de evolução da carreira. Invista no seu futuro com garra e vontade de vencer. Rotina e lifestyle poderão mudar. Planeje estudos, cursos ou viagem longa. Sucesso pela frente!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aprofunde uma relação e conquiste relevância. Trânsito num ambiente diferente ou mudanças na equipe trarão observações precisas e soluções estratégicas. Conte com criatividade e entusiasmo para desenvolver novo projeto. Bom momento para se expor e conquistar prestígio. Notícias animadoras de longe. Sonhos com uma viagem especial continuarão como motivação.





Leão - 22/07 a 22/08





Convite estimulante de uma amizade e conversas esclarecedoras iluminarão o futuro. Bom momento para mudanças e entendimento nas relações. Aproveite o dia para organizar a casa e a rotina, resolver assuntos de família e cuidar das necessidades pessoais. A vida social ficará agitada a partir de hoje. Aumente interações nas redes. A entrada num novo grupo favorecerá o amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Lance um projeto e impulsione o trabalho. Novo empreendimento decolará. A partir de hoje, Marte trará conquistas na carreira e decisões sobre o futuro. Ótimo momento para iniciar parcerias e ampliar sua rede de influências. Uma conversa instigante poderá despertar paixão. Tudo aberto no amor! Se estiver só, alguém chegará de surpresa e revolucionará sua cabeça. Convites de longe.





Libra - 23/09 a 22/10





A partir de hoje, conte com maior autoconfiança e horizontes mais amplos. Harmonia nas relações de trabalho e atividades gostosas tornarão o cotidiano mais agradável. Aproxime quem está longe com palavras carinhosas e motivadoras. As comunicações estarão abertas. Bom para falar de amor e de sonhos. Aproveite também para cuidar do corpo, da pele, do seu equilíbrio, da saúde e do bem-estar.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com Lua em seu signo durante o dia, emoções estarão à flor da pele. Desejos de mudanças ficarão mais fortes a partir de hoje. Entendimento com a família viabilizará novo projeto. Espere por surpresa gostosa no amor e embarque num clima mágico. Você estará muito perto de realizar um velho sonho e criar bases mais estáveis para o futuro. Paixão em alta! Renove os sentimentos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Novos relacionamentos chegarão com tudo a partir de hoje. Resgate uma antiga relação e amplie contatos nas redes. Encare conflitos e diferenças de frente num relacionamento próximo e comece nova fase na vida íntima. O desafio será conciliar planos familiares ou de moradia com o amor. O dia revelará sonhos. Sentimentos poderão ficar confusos. À noite, escolhas ficarão mais claras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Inicie atividades. A partir de hoje, Marte acelerará a produção no trabalho e os cuidados com a saúde. Intensifique o treino ou comece um programa de exercícios físicos. Movimentar o corpo será fundamental para diminuir o estresse e melhorar a disposição. Novas amizades chegarão pelas redes. Estudos, pesquisas e comunicações estarão aquecidos. Troque ideias com amigos hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dê um passo maior na carreira. O dia anuncia popularidade e projeção profissional. Bom momento para firmar acordos financeiros, planejar compras e fazer bons negócios. A partir de hoje, Marte trará mais atitude, conquistas importantes e decisões de vida. Visualize o que quer para o futuro e confie nos seus talentos. Amor com clima animado e soma de recursos. Sucesso financeiro à vista!





Peixes - 20/02 a 20/03





Entusiasmo com novos planos. Escolhas ficarão mais claras. Comece novo ciclo de vida. Momento de fé e de solução de conflitos. Resolva assuntos de família, vença burocracias, acerte a documentação ou pendência jurídica. Com Sol, Vênus e Netuno em seu signo, chegou a hora de realizar os sonhos. Brilhe e atraia oportunidades! Sucesso no trabalho, negócios, entrevistas e parcerias.





Por: ROSA DI MAULO





