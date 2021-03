HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Revelações e olhar mais profundo do comportamento e dos fatos poderão cancelar uma amizade e fortalecer outra. O dia trará imprevistos e também boas surpresas com a chegada de um grupo estimulante que derrubará velhos conceitos. Realize fantasia romântica e crie clima mágico no amor. A sensibilidade estará amplificada, espere por fortes emoções e descoberta de segredos.





Touro - 21/04 a 20/05





Lindo momento para fortalecer vínculos, firmar amizades e criar uma rede protetora ao seu redor. Parcerias poderão mudar inesperadamente e dar lugar a um novo projeto profissional. No amor, carinho e companheirismo compensarão limites e diferenças. Pese os “prós” e os “contras”. Talvez não dê para ter tudo o que deseja numa única relação. Momento de somar forças e competências.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Futuro atraente, com novos planos e parcerias especiais. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Proposta de trabalho, ou convite de viagem, poderá chegar inesperadamente. O prazer estará nos detalhes das pequenas coisas hoje. Coloque atenção em tudo que fizer e curta cada momento como se fosse único. Assuntos de Justiça poderão ser resolvidos com mais facilidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Ganhe confiança em novos relacionamentos e conquiste amizades. O dia trará conexões influentes, notícias de longe e convite atraente. Se planejar direitinho, com atividades on-line, você conseguirá conciliar o trabalho com planos familiares e projetos pessoais. Mudança de ambiente fará bem ao espírito. Viagem favorecerá o amor e ampliará a visão de mundo. Descubra prazeres diferentes.





Leão - 22/07 a 22/08





Troque confidências com a família e defina mudanças na casa ou no lifestyle. Hora de realizar sonhos e abrir novos caminhos para o futuro. Um imprevisto poderá acelerar decisões de vida e impulsionar novo empreendimento profissional. Amor com mais cumplicidade e carinho. Eleve seus padrões. Amigos apoiarão seus projetos. Rompa barreiras nos relacionamentos. Novidades à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Palavras carinhosas e assuntos de trabalho aproximarão alguém especial que andava distante. O dia favorecerá acertos de documentos, acordos e vida íntima. Conte com maior entendimento nas relações e harmonia com parceiros. Comunicações de trabalho estarão aceleradas. Notícias importantes levantarão discussões e dúvidas sobre caminhos a seguir. Casamento em alta!





Libra - 23/09 a 22/10





Perspectivas positivas na área financeira incentivarão planos de longo prazo e planejamento de uma viagem especial ou de estudos. Firme relações de trabalho e conte com grande empatia nas interações de hoje. Bom momento para reorganizar a rotina e apostar num cotidiano mais produtivo e agradável. Autoconfiança e maior segurança nos relacionamentos. Sucesso pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Emoções estarão à flor da pele com Lua em seu signo. Aproveite para se cuidar com carinho, e evite discutir com a família, se não quiser se estressar. Arrumações na casa proporcionarão mais espaço livre e bem-estar. Ótimo momento para descartar coisas sem uso e dar leveza aos ambientes. O amor inspirará mudanças e reestruturações. Comece uma fase nova na vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Realize um sonho antigo e dê mais conforto à família. O dia trará resgates do passado, fortes emoções, carinho e harmonia nos relacionamentos próximos. Fortaleça suas raízes e valorize a história de vida. Bom momento para impulsionar o trabalho, iniciar atividades e intensificar o treino. Rotina agitada incluirá também cuidados de saúde. Mude hábitos e melhore sua disposição.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conversa carinhosa e esclarecedora com uma amizade dará sabor ao dia. Bom momento para expressar os sentimentos com mais emoção e fortalecer vínculos importantes em sua vida. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes, amplie relacionamentos e fique por dentro das novidades. Empatia nas interações de hoje. Alguém falará fundo ao coração. Surpresa no amor!





Aquário - 21/01 a 19/02





Apesar dos medos, imprevisibilidade e instabilidades causadas pela pandemia, o futuro seguirá promissor. Você terá oportunidade de firmar um ótimo negócio. Também poderá encontrar um plano “B” para aumentar os rendimentos. Ligue as antenas, hoje. O dia trará popularidade, sucesso dos empreendimentos e projeção profissional. Ótimos resultados nas negociações financeiras.





Peixes - 20/02 a 20/03





Otimismo, brilho, alto astral e confiança nos relacionamentos darão um colorido vibrante ao dia. Faça planos a dois e intensifique o amor. Bom momento para formalizar uma relação especial ou negócio em parceria e começar novo ciclo de vida. Sintonia forte com a espiritualidade. Escolhas serão sábias e acertadas, nesta fase. Você atrairá oportunidades financeiras e de associações.





Por: ROSA DI MAULO





