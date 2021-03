HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (26)

Áries - 21/03 a 20/04

Inovações trarão resultados no trabalho. Negócios estarão aquecidos hoje. Descubra oportunidades com dicas de amizades e nas redes sociais. Conferir informações em várias fontes diminuirá erros de avaliação. Melhor se pautar pelos fatos reais e soluções viáveis do que lutar por causas perdidas. Ouça conselhos de amigos experientes. Escolhas incluirão responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Animação com novos projetos, carinho dos filhos e soluções criativas para dar uma virada de vida alegrarão o coração. Construa maior segurança para o futuro. Novo empreendimento terá andamento positivo. Feche a semana com sensação de missão cumprida e com boas perspectivas. Cuidados de saúde anunciam um fim de semana sossegado e relaxante, em casa ou lugar isolado.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amizades darão apoio e segurança. Amplie a presença nas redes. Questões coletivas cobrarão posicionamento claro e envolvimento. Abrace causas relevantes, com atitude e poder de influência. A semana terminará com atenção aos sentimentos e iniciativas nas relações. Mate a saudade de alguém especial com vídeo-chamada, cuide da energia da casa e curta o carinho da família.





Câncer - 21/06 a 21/07





Pesquise opções de curso ou de viagem. Conversas com amigos darão dicas interessantes. A semana terminará com novidades da equipe e notícias de pessoas queridas de outras localidades. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por sucesso dos empreendimentos, visibilidade e prestígio profissional. Talvez precise ajustar planos e prazos de um projeto pessoal.





Leão - 22/07 a 22/08





Algo do destino ajudará no equilíbrio financeiro e viabilizará um projeto da vida íntima e familiar. Faça contas, aceite ajuda e considere um convite especial de longe ou do par. Momento de construir relações de confiança, somar forças com amigos e aumentar a segurança. Proteger a sua saúde e a dos outros será primordial em qualquer circunstância. Faça escolhas sábias.





Virgem - 23/08 a 22/09





Acontecimentos e movimentações no ambiente de trabalho fortalecerão desejos de mudanças. A semana terminará com estratégias e soluções inteligentes para dar nova direção à vida e manter a saúde protegida. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para cuidar da imagem e das próprias necessidades. Notícias de longe trarão esperanças. Impulsione a carreira e decida o futuro.





Libra - 23/09 a 22/10





Sintonia com a intuição e a força interior atrairá energias positivas e oportunidades. O desejo de relaxar junto à natureza, em segurança e ótima companhia, com todos os cuidados de saúde, poderá se realizar. Visualize opções. A semana terminará com decisões e planejamento de uns dias de férias. Areje a cabeça, vença o cansaço e cuide do corpo com uma atividade física.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Troque confidências com uma amizade e esclareça dúvidas. O dia trará novidades de amigos e interações interessantes nas redes sociais. As conversas de hoje darão no que pensar. Conceitos poderão mudar com informações precisas, olhar mais profundo e envolvimento com os acontecimentos coletivos. Firme relações de trabalho e invista numa atividade gostosa em casa.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Abra caminhos para o futuro e visualize onde quer chegar. Inovações no trabalho e concretização de um novo projeto alavancarão a carreira. O dia trará iniciativas nos relacionamentos, entendimento com os filhos, ou o par e acordos comerciais. Desenvolva ideias e considere propostas de associação ou de emprego. A semana terminará com novos planos e união no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Conte com apoio da família e estabilize as finanças. O dia favorecerá investimentos na casa, transações imobiliárias e decisões de moradia. Se o plano for passar um tempo em outro lugar, você encontrará opções estimulantes. A semana terminará com iniciativas no trabalho e nos cuidados de saúde. Notícias de longe e resgates de relações do passado aquecerão o coração.





Aquário - 21/01 a 19/02





Informações importantes, vindas de fonte séria contribuirão com decisões de vida. A semana terminará com planejamento de mudanças e entendimento no amor. Um mergulho nos sentimentos iluminará rumos da vida íntima. Troque confidências e cultive a paz de espírito. Atenção aos números e contas evitará erros e confusões no orçamento. Discuta assuntos financeiros com o par.





Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor. Embarque num clima romântico com o par, ou dê espaço a um novo envolvimento, se estiver só. O dia trará segurança nas escolhas e nos investimentos. Cuide das pessoas que você ama e também das suas posses materiais. Cada detalhe da casa refletirá sua sensibilidade e dom artístico. Imprima mais beleza à sua volta. Planos a dois. Some forças.





Por: ROSA DI MAULO





***