HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Sol e Vênus, juntos em seu signo, iluminarão os caminhos do coração e o projeto de vida, além de destacarem sua beleza, brilho e talentos. Novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seus encantos e vivacidade. Bom momento também para se posicionar com clareza nas atividades de grupo, firmar amizades e assumir responsabilidade social. Mais intensidade no amor!





Touro - 21/04 a 20/05





Os sonhos darão dicas dos caminhos a seguir. Visualize o que quer para o futuro profissional e amoroso e determine planos de longo prazo. Preocupações com a família e o funcionamento da casa causarão inquietudes, hoje. Aproveite para fazer arrumações e simplificar tarefas. Momentos de relaxamento e de meditação trarão mais tranquilidade. Aumente a sintonia com a espiritualidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dúvidas rodarão na sua cabeça, hoje. Converse com amigos, pesquise informações e sonde possibilidades. O dia trará novidades, convites e reflexões sobre o futuro. Alguma máscara social cairá. Você poderá se incomodar com uma relação próxima e desfazer ilusões. Em compensação, será ótimo momento para se projetar e ganhar reputação. Marque presença nas redes e brilhe!





Câncer - 21/06 a 21/07





Relacionamentos profissionais se firmarão. Bom momento para fortalecer alianças, assumir mais poder e brilhar na carreira. Novas propostas também poderão surgir e tornar o futuro mais atraente. O dia trará visibilidade e sucesso nos empreendimentos. Mudanças nos padrões de consumo e controle do orçamento serão necessários, nesta fase. Faça contas e não desperdice dinheiro.





Leão - 22/07 a 22/08





Planeje uma viagem segura, com as relações próximas, sem riscos de aglomeração. Lugar isolado, junto à natureza será boa opção para relaxar e restaurar suas forças. Cuidados de saúde e responsabilidade social estarão em primeiro lugar na lista de prioridades. Notícias de longe esquentarão o coração, hoje. Bom momento para conexões internacionais e associações.





Virgem - 23/08 a 22/09





Troque confidências, revele segredos e realize desejos. Planos de mudança ganharão forma. O dia trará sentimentos profundos e clima quente na vida íntima. Planeje o futuro a dois. Se estiver só, alguém falará fundo ao coração, hoje. Movimentações no ambiente de trabalho levantarão questionamentos. Hora de assumir seu poder e impulsionar a carreira. Conquistas pela frente!





Libra - 23/09 a 22/10





Lindo momento para estabilizar relacionamentos, resolver assuntos do coração com autoconfiança e construir vínculos duradouros. Comportamento ético, afinidade intelectual e honestidade contarão pontos numa nova relação, não caia em “conversinha” de gente oportunista. Se estiver só, buscará alguém em quem possa confiar realmente. Renove o ambiente social. Conexões internacionais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Firme um relacionamento de trabalho, apoie a família e fortaleça vínculos. O dia trará visão de futuro e bases afetivas mais fortes. Momento favorável à decisões de mudanças e reflexões sobre a vida. Desvende significados ocultos, busque um sentido maior para as ações no mundo e pense no seu legado. Não será hora de jogar com a sorte. Responsabilidades aumentarão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Lindo momento no amor e no convívio com os filhos. Entendimento nas relações, conversas esclarecedoras e soluções práticas manterão a união familiar e a vida em segurança. Resolva assuntos de moradia e da casa. Um velho sonho poderá se realizar e favorecer o casamento. Conte com criatividade e apoios influentes para driblar pressões financeiras. Novo projeto ganhará forma.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Harmonia familiar, apoios mútuos e bons acordos financeiros darão segurança. O dia convidará à privacidade. Aproveite para dar um toque pessoal na decoração da casa, organizar materiais de trabalho e ganhar mais conforto. Resgates do passado também estarão no pacote de ações do dia. Esclareça informações, contratos e desfaça confusões no trabalho. Novo projeto ganhará impulso.





Aquário - 21/01 a 19/02





Sol e Vênus trarão esclarecimentos, acordos comerciais e conversas sérias com pares, irmãos, filhos, vizinhos e amizades próximas. Delate fake news. Posicionamento claro nas redes e nos relacionamentos será sua parcela de contribuição para o bem de todos neste momento. Não sonegue informações, nem sentimentos. Sinceridade e empatia serão fundamentais. Amor em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Dia agitado e produtivo nas relações de trabalho. Firme bons acordos e equilibre as finanças. Despesas com a família e a casa serão prioridades no orçamento. Encontre soluções práticas e econômicas, se estiver finalizando uma obra. Você fará bons negócios. Bom momento para planejar compras, pensar em detalhes e enriquecer seus projetos com ideias originais. Renove conceitos.





Por: ROSA DI MAULO





