HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (24)

Áries - 21/03 a 20/04

Mantenha o distanciamento social e aproveite o dia para se aproximar dos filhos, ou intensificar uma paixão virtual. Momento de iniciar novo ciclo de vida e resolver assuntos do coração. Sentimentos generosos, apoio de amizades, atenção às notícias da pandemia e envolvimento com uma relação especial marcarão o dia. As comunicações continuarão aceleradas e reveladoras. Amor em alta!





Touro - 21/04 a 20/05





Aproveite o tempo em casa para cuidar de detalhes, aumentar o conforto e pensar em soluções práticas para facilitar a vida. Bom momento para se interiorizar, fazer um balanço dos últimos tempos e avaliar perdas e ganhos. Hora de encerrar um longo ciclo e valorizar cada pequena conquista, com gratidão pelas ajudas recebidas do “alto” e de pessoas especiais. Atenção à família.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Notícias de amigos, troca de mensagens carinhosas e maior interação nas redes movimentarão o dia. O pensamento se voltará para o futuro. Aproveite a passagem de Marte por seu signo para tomar decisões de vida e abrir caminhos na carreira. Coragem, poder de conquista e ideias originais não faltarão. Assuma novo desafio na carreira, brilhe nas redes e some forças com amigos.





Câncer - 21/06 a 21/07





Acerte a documentação. Assuntos financeiros cobrarão atitude e soluções práticas. Com melhor planejamento e ajustes nos padrões de consumo, dará para você se capitalizar e investir no futuro. Não gaste dinheiro sem pensar. Aproveite para criar um fundo reserva que será usado numa viagem ou curso ali na frente. Carreira em ascensão. Você poderá receber proposta atraente hoje.





Leão - 22/07 a 22/08





Aprofunde amizades, inicie outras e crie uma rede forte colaborativa. O importante será fazer sua parte nos esforços de conter a pandemia e servir de exemplo. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho, dar crédito aos sonhos e jogar a autoestima para cima. Renove os sentimentos e olhe para a frente. Hora de mudar padrões e reinventar o projeto de vida.





Virgem - 23/08 a 22/09





A saúde estará um pouco frágil, hoje. Durma mais, descanse e não se esgote tanto com o trabalho. O dia trará decisões profissionais e discussões sobre o futuro. Desejos de mudanças ficarão mais fortes. Troque confidências no amor e crie planos. Talvez precise adiar um projeto pessoal e focar apenas na carreira com trabalho remoto, neste momento. Alongue prazos. Conquistas pela frente.





Libra - 23/09 a 22/10





Amplie conexões internacionais ou com amizades de outras localidades. Convites e propostas de trabalho virão de longe. Circule nas redes e conquiste novos espaços. Você poderá ingressar num grupo forte e influente. Hora de exercer suas habilidades diplomáticas e autoridade. Conte com maior segurança e harmonia nos relacionamentos. Acerte a documentação. Prestígio em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Impulsione a carreira com novas estratégias e parcerias estimulantes. Um projeto inovador poderá decolar com uso de tecnologias e maior exposição nas redes. Proximidade com a família, trabalho remoto e harmonia cotidiana darão segurança e inspirarão o trabalho. Assuntos íntimos e existenciais ganharão entendimento mais profundo. Aposte em mudanças e na sua criatividade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos generosos, esperanças, harmonia nos relacionamentos e conversas carinhosas com os filhos, ou o par alegrarão o coração, hoje. A vontade de quebrar a rotina inspirará planos de viagem, sem romper o distanciamento social, nem correr riscos de saúde. Ainda haverá dúvidas, discuta opções com a família. Valerá também criar entretenimentos diferentes em casa.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Acordos financeiros trarão segurança. Troque confidências e aprofunde relações familiares. Resgates do passado poderão acontecer nesta fase e fortalecer as bases afetivas. Amor com clima quente, harmonia e entendimento. Planos do casamento poderão incluir compra ou venda de imóvel e decisões de moradia. Bom momento para aumentar o conforto e estabilizar a vida íntima.





Aquário - 21/01 a 19/02





Palavras carinhosas e motivadoras marcarão as interações de hoje. Fortaleça vínculos, fale de amor e compartilhe seus melhores sentimentos. Hora de somar forças com irmãos e pessoas próximas, trocar mensagens e espalhar energias positivas nas redes. As comunicações estarão abertas. Amor com acolhimento e união. Diferenças ficarão menores. O dia trará bons acordos e esclarecimentos.





Peixes - 20/02 a 20/03





Trabalho com proposta financeira atraente animará o clima. Conte com poder de negociação e ótimos resultados, hoje. Assuntos de família poderão gerar estresse. Discuta pontos importantes, esclareça dúvidas e tome decisões com segurança. Investimentos na casa realizarão sonhos. Aproveite para definir detalhes e adquirir itens de conforto. Parceria e estabilidade no amor.









Por: ROSA DI MAULO





