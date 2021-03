HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

A luta da semana será pela verdade. Cheque informações em fontes fidedignas, antes de emitir opiniões e delate fake news. O mesmo acontecerá no amor, não se iluda com aparências. Com Vênus e Sol em seu signo, você será exemplo de integridade para os amigos, por mais que isso ameace certas relações. Hora de separar o “joio do trigo” e fazer escolhas claras e conscientes.





Touro - 21/04 a 20/05





Manter a estabilidade financeira e consolidar a carreira serão as metas da semana que trará decisões ponderadas e responsáveis. Discussões nas redes revelarão diferenças, algumas difíceis de administrar. Se houver desilusão com um grupo ou no amor, reforçará seu desejo por um novo começo. Faça um balanço dos últimos tempos e transforme perdas em ganho de consciência.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Firme posição e parta para a ação. A semana trará crescimento profissional e financeiro. O pensamento se voltará para o futuro. Abra novo caminho na carreira, brilhe nas redes e ganhe relevância. Sol e Vênus atrairão amizades e facilitarão atividades de grupo. Harmonia com a equipe. As comunicações profissionais estarão abertas. Marte e Saturno trarão planejamento de viagem.





Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças acontecerão de dentro para fora. Aumente a sintonia com a força interior. Caminhos para o futuro e evolução da carreira estarão iluminados. Renove o ambiente social. Notícias de longe e conexões influentes reforçarão desejos de viajar, estudar e de enriquecer a bagagem cultural. Novas amizades serão estimulantes. Sucesso e proposta profissional atraente marcarão a semana.





Leão - 22/07 a 22/08





Responsabilidade social e ideias inovadoras marcarão sua atuação nesta semana que ampliará interações nas redes e conexões internacionais. Firme relações, estabilize a vida íntima e discuta assuntos de interesse coletivo com amigos. Convite de viagem balançará o coração, planeje com antecedência. Bom momento para se associar e compartilhar conhecimentos. Prestígio em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Aprofunde relações e planeje mudanças. Notícias inesperadas e movimentações no ambiente de trabalho ligarão suas antenas e trarão decisões sobre o futuro. A semana trará conquista relevante na carreira. Assuma mais poder. Responsabilidades aumentarão e alterarão a rotina. Fase de oportunidades e de reestruturações. Conte com apoio de amigos. Sucesso nos empreendimentos!





Libra - 23/09 a 22/10





Inovações no trabalho e mudanças na rotina trarão bons resultados na produtividade e equilíbrio da saúde. Burocracias e acerto de documentação poderão gerar estresse. Coloque a vida em ordem e ganhe segurança. A semana favorecerá os relacionamentos. Espere também por sucesso e projeção no ambiente profissional. Cuide de quem você ama com atitudes gentis e tolerância.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sentimentos generosos, confiança e sonhos em comum intensificarão o amor. Embarque num clima romântico e aproveite a inspiração também para movimentar o trabalho e fortalecer sua posição. Avalie com carinho uma proposta de parceria. Sol e Vênus favorecerão associações e decisões de assuntos de família nesta semana. Adie ou cancele uma viagem. Preservar a saúde será prioridade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Organizações na casa darão mais leveza ao cotidiano. Simplifique tarefas, encontre um lugar para cada coisa e descarte o que não tiver mais utilidade. Valerá também conversar com a família e pedir cooperação. Você precisará de maior agilidade no trabalho e no desenvolvimento de novos projetos, nesta semana. Conte com criatividade e presença de espírito. Mudanças serão positivas.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A semana será agitada nas comunicações de trabalho e tarefas diárias. Discuta ideias e esclareça dúvidas de um contrato ou de solicitações. Mesmo com trabalho remoto, disciplina de horários e foco serão importantes. Não se perca com fake news e especulações. Amor e família em harmonia darão segurança. Toques delicados na decoração criarão um ambiente agradável em casa.





Aquário - 21/01 a 19/02





Atividades on-line ganharão agilidade nesta semana que será de muito trabalho e trocas motivadoras. Contatos e comunicações ganharão brilho. Circule nas redes e conquiste amizades. Vênus e Sol revelarão seus encantos e inteligência rápida nas interações. Leia notícias. Proteger sua saúde e a de todos será essencial nesta fase. Invente coisas gostosas para fazer em casa.





Peixes - 20/02 a 20/03





Amor com entusiasmo, paixão e projetos em comum. Anote ideias e crie soluções. A semana favorecerá acordos financeiros, negócios e parcerias. Mercúrio em seu signo aumentará o poder de comunicação. Objetivos pessoais ficarão mais definidos. Assuntos de família em discussão. Ajuste planos e tome decisões ponderadas. O importante será manter quem você ama em segurança.









Por: ROSA DI MAULO





