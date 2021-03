HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Interações nas redes, troca de mensagens, novos contatos e conversas com amigos agitarão o clima. Cheque informações e separe fatos reais de fake news. A mesma dica valerá para os relacionamentos. Desfaça ilusões. Se estiver em busca do amor, espere pela pessoa certa sem pressa. Inicie amizades e atividades de grupo. Fase de assumir maior responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Decisões sobre o futuro, investimentos e carreira serão tomadas com visão realista, hoje. Hora de partir para a ação e concretizar um novo empreendimento. Fique de olho também em novas oportunidades que poderão chegar de maneira inesperada. Novos caminhos poderão se abrir nesta fase. Será importante encontrar os parceiros certos e não se iludir com promessas vazias. Sucesso!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conexões com pessoas queridas de longe aumentarão a vontade de viajar e de compartilhar conhecimentos. Valerá também ampliar o contato com a natureza e a sintonia com a espiritualidade. Visão de futuro inspirará novos projetos e rumos. Aproveite a passagem de Marte por seu signo para se encorajar e tomar decisões. Poder de conquista em alta. Sucesso e prestígio na carreira!





Câncer - 21/06 a 21/07





Defina mudanças e planos para o futuro. A vida adquirirá mais sabor com novos relacionamentos e conquista de confiança. Pense a longo prazo e alargue horizontes. A fase trará respostas existenciais, expansão da consciência e maior paz de espírito. Estudos, viagens e crescimento espiritual serão temas de interesse e motivarão projetos. Alguém de outro local falará ao coração.





Leão - 22/07 a 22/08





Visão de futuro e inovações na carreira darão nova direção à vida. O dia trará forte intuição sobre os caminhos a seguir. Ingresse num novo grupo ou explore outro ambiente. Mudanças poderão acontecer num curto espaço de tempo e virão para melhor. Troque confidências numa relação especial. Tudo aberto para o amor. Novo romance poderá começar como amizade, se estiver só.





Virgem - 23/08 a 22/09





Espere por sucesso no trabalho e em tudo que fizer. O dia será bastante produtivo, você poderá resolver vários assuntos, simultaneamente, com grande eficiência. Fique de olho nas oportunidades de expansão. Algo do destino envolverá o amor num clima mágico e sinalizará mudanças positivas pela frente. Cuidados de saúde serão prioridade. Mantenha uma rotina disciplinada.





Libra - 23/09 a 22/10





Entusiasmo com novo projeto manterá o astral em alta. Aposte nos seus talentos e encontre soluções criativas para vencer os desafios do dia. Ótimo momento para tomar decisões de vida e investir no desenvolvimento pessoal. Explore outra cultura, estude um idioma ou planeje viagem com antecedência. Conexões internacionais no horizonte. Autoconfiança em novas relações.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas carinhosas e entendimento com a família farão diferença no seu dia. Crie um ambiente acolhedor em casa, arrume as bagunças e organize suas coisas. Resgates importantes do passado fortalecerão as bases afetivas. Valorize sua história e origem. Decida mudanças e encontre seu lugar. Encantamento e paixão no amor. Embarque num clima romântico e dê asas à imaginação.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Um sonho antigo poderá se realizar e renovar os sentimentos. As interações de hoje terão um significado especial. Bom para solucionar conflitos na vida íntima, iniciar parcerias e também resgatar relações do passado. Novidades e propostas chegarão de onde você menos espera. Amplie comunicações e contatos. Poderão surgir ideias geniais para novos projetos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ligue o radar numa oportunidade de aumentar os rendimentos. O dia favorecerá decisões financeiras, trabalho e negociações. Informações preciosas poderão chegar por acaso e solucionar um assunto importante pendente. Construa bases materiais mais firmes e alcance a estabilidade desejada. Entendimento sem palavras no amor. Novo projeto à vista. Aprove um orçamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Decisões sobre o projeto de vida virão carregadas de emoção e de entusiasmo, hoje. Lindo momento no amor. Abra caminhos para viver com mais prazer e tranquilidade. Se estiver só, uma paixão chegará para ficar. Estabilize a relação íntima com um projeto em comum e bons acordos. Hora de transformar padrões e renovar estruturas. Objetivos claros agilizarão negociações.





Peixes - 20/02 a 20/03





Sentimentos generosos, compaixão e solidariedade solucionarão conflitos e fortalecerão laços familiares. O dia trará interiorização e sintonia com a força espiritual. Intuição poderosa contribuirá com decisões acertadas. Busque respostas dentro de você e siga sinais da vida. Mágicas poderão acontecer e realizar um sonho, com a passagem do Sol por Netuno em seu signo. Amor em alta!





Por: ROSA DI MAULO





