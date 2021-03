Homem é encontrado morto após passar a noite em motel de Campo Grande

Bombeiros foram acionados e polícia deve investigar se homem foi vítima de crime

©Henrique Arakaki

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto dentro de um quarto de motel na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (8). O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado porque ele teria sido encontrado enforcado.





A gerente do motel disse que foi acionada na manhã desta segunda (8) por um funcionário que ao entrar no quarto se deparou com o corpo do homem. A vítima teria passado a noite no estabelecimento.





Segundo a gerente, o homem chegou sozinho. A princípio não havia sinais de violência no corpo e o quarto não estaria bagunçado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e deve investigar, mas não é descartada a hipótese de suicídio para o caso.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo e Dayene Paz



***