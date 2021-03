Governo suspende trabalho presencial de servidores durante "feriadão"

Atendimento nos órgãos do governo estadual continuam de maneira remota

Sede da Secretaria de Governo no Parque dos Poderes ©Edemir Rodrigues

O Governo do Estado suspendeu o trabalho presencial de todos os servidores de órgãos e entidades do poder executivo estadual de Campo Grande, no período de 22 a 26 de março, durante a vigência do novo decreto que endureceu as medidas de prevenção ao novo coronavírus.





Conforme a determinação, publicada em edição extra do Diário Oficial nesta noite (19), o trabalho deve continuar exclusivamente de maneira remota, cabendo aos dirigentes de cada pasta a organização da prestação dos serviços.





A medida não se aplica aos serviços públicos de saúde, segurança pública, assistência social nas residências inclusivas e nas casas abrigo, infraestrutura e fiscalizações tributária, sanitária, ambiental e meteorológica. A resolução conta com o aval do secretário Sergio Murilo Nascimento Mota, titular da Segov (Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica) e da Secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Araújo Nardes e passa a valer a partir de agora.





Educação - Também estão suspensas as aulas na rede estadual de ensino e o atendimento na sede da Sed (Secretaria de Estado de Educação). Com relação ao cumprimento do Calendário Escolar das escolas estaduais da Capital, a secretária de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, divulgou por meio de circular que oportunamente serão enviadas orientações a respeito.





Feriadão antecipado - A prefeitura antecipou cinco feriados do ano para justificar a suspensão de todas as atividades não essenciais, em Campo Grande como uma forma de diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus. De 22 a 28 de março está proibido o funcionamento de todas as atividades não essenciais em Campo Grande, inclusive salões de beleza, estética, shoppings e comércio de roupas e acessórios.





Confira abaixo o que vai continuar aberto:









Por: Adriano Fernandes