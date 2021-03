Federação de Beach Tennis completa 9 anos nesta segunda-feira (22)

Criada em 22 de março de 2012, a Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul completa hoje 9 anos. A entidade entrou em funcionamento pouco mais de um ano após a chegada da modalidade na capital do estado.





Poucos meses após a criação, teve início o Circuito Sul-mato-grossense e foi dado o ponta pé inicial no ranking que começou com apenas uma categoria e hoje já são várias divididas entre iniciantes, intermediários e avançados, além de divisão por idade.





De acordo com o atual diretor técnico da Federação, professor Leonardo Martins, o beach tennis cresceu bastante em todo o mundo e aqui no estado não foi diferente, a modalidade, que começou em praças e parques públicos, hoje esta presente em clubes, condomínios e quadras particulares. “Nós da Federação temos muito a comemorar, pois todo o trabalho de popularização da modalidade desenvolvido desde 2012, trouxe resultados” revela o professor.





Além da capital, a modalidade já chegou a vários municípios do estado, como Bonito, a 300 km de Campo Grande, onde as primeiras raquetadas foram em 2013 com os professores Jailson Paz e Yujiro Matsuo e hoje esta a todo vapor. Desde 2014, o município sedia uma etapa do estadual. “A modalidade começou há oito anos por aqui e hoje o número de atletas que praticam superaram as nossas expectativas” conta professor Yujiro, atual vice presidente da entidade .





Além dos municípios de Campo Grande e Bonito, foram realizadas etapas do estadual em Três Lagoas, Corumbá, Anaurilândia, Sonora e outras cidades entrarão no Circuito nos próximos anos.





De acordo com o diretor de comunicação e ex-presidente, Arthur Mário, a diretoria havia programado um torneio especial em comemoração ao aniversário mas com os altos números de casos da pandemia, a ideia foi adiada e ainda não tem data para a realização. “Ainda não definimos o calendário do Circuito em 2021, justamente por conta da pandemia, achamos prudente aguardar e ainda não realizamos torneio esse ano” contou Arthur.





A programação será definida assim que houver uma melhora no quadro da pandemia mas desde março do ano passado quando começou o distanciamento, a Federação realizou, on line, o 1º torneio virtual, onde os confrontos foram decididos através de votação nos stories das redes sociais. Eva Regina e Raissa Caroline na dupla feminina e Gabriel e Ricardo na masculina conquistaram o título.





No quesito torneios, foram mais de 50 realizados ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul. Já fora do estado, a primeira participação sul-mato-grossense foi em junho de 2012, em Santos. A delegação do estado foi formada pelos atletas: Eva Regina, Fabiana Souza, Mário Zeni, Rosinaldo Ferreira, Leonardo Ribeiro, Dênis Vanoni e Carlos Jovelino. Já o primeiro título foi em janeiro de 2013 com as atletas Eva Regina e Dannyella Miranda em Santos, litoral paulista.





Nos torneios internacionais, Eva Regina e Jailson Paz foram os primeiros sul-mato-grossenses a competir fora do país e faturaram o vice campeonato no maior torneio do mundo, em Aruba, na categoria intermediária no ano de 2014.





Outro destaque ao longo desses anos foi a implantação do beach tennis escolar, primeiro com o professor Rosinaldo Ferreira nas escolas da região das Moreninhas em 2012 e no ano seguinte com o professor Maxsandro Pio (in memorian) na região do Dom Antônio Barbosa. Os professores Leonardo Ribeiro e Luzélia Oliveira também desenvolveram um projeto escolar.





O ranking atual é dividido entre as categorias A, B, C, D em duplas masculinas, femininas e mistas, além das idades como sub 14 e máster 40. Os oito melhores atletas em cada categoria são convocados para a disputa do Rei e Rainha da Praia no Beach Tennis, realizada desde 2016 a cada final de temporada. Desde 2015, a Federação realiza o "Team Cup", torneio de disputa entre equipes.

















ASSECOM