Em segundo dia de vacinação contra Covid-19, Cassems imuniza idosos de 72 e 71 anos

A aplicação de doses é feita em sistema drive-thru e vai até sábado (27)

Em atenção à Portaria da Prefeitura de Campo Grande, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) participa da grande força-tarefa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Covid-19. Hoje (23), no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) da Cassems, em Campo Grande, idosos de 72 e 71 anos receberam aplicação da primeira dose da vacina. Nesta terça-feira, em cinco horas de trabalho intenso, 327 idosos foram vacinados. Amanhã (24), será a vez de pessoas com 70 e 69 anos serem vacinadas.





Para ter acesso à vacina, os interessados devem fazer o cadastro no site da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), pelo seguinte endereço: vacina.campogrande.ms.gov.br . Além do cadastramento, é obrigatório a apresentação do RG, CPF e a carteira do convênio, para que façamos a inserção correta dos dados. O CMDA da Cassems fica na Rua Príncipe Ranier, 48, no bairro Vivendas do Bosque. O fluxo do trânsito para a vacinação no CMDA segue o trajeto pela Rua Antônio Maria Coelho, à direita na Avenida Via Parque, à direita da Rua Dr. Sylvio Muller, acesso ao CMDA e saída pela Rua Príncipe Rainer.





Nos últimos dias, foi anunciado na mídia por um órgão oficial que pessoas que ainda não estão no calendário de vacinação poderiam se dispor a receber as sobras das doses dos imunizantes. No entanto, a Cassems salienta que, na capital, não há doses o suficiente para fazer essa reserva.





Agda Romeiro, aposentada, tomou a primeira dose da vacina no CMDA e compartilha a experiência. “Estou feliz demais em ter sido vacinada, fiquei muito contente. Ao chegar aqui na Cassems, não enfrentei fila, foi uma maravilha. Estou aliviada!”.





Para Clarice Brito de Moura, que já teve Covid-19, receber a aplicação da primeira dose da vacina é uma alegria. “Sei o que é essa doença e estava muito ansiosa para ser imunizada. O que tenho para falar para as pessoas é que fiquem em casa, porque o coronavírus é terrível e ainda tem sequelas”.





Clarice elogia, ainda, a iniciativa do plano de saúde em ser posto de vacinação. “Achei essa parceria da Sesau e da Cassems maravilhosa, inclusive o atendimento! Isso foi excelente, muito mais prático para nós que somos da terceira idade”.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a vacinação em massa é o melhor meio de enfrentar a pandemia.





“A vacina é o grande caminho para o enfrentamento à essa pandemia que nos traz grandes preocupações e grandes temores, portanto, todas as parcerias são importantes para que a gente supere logo esse momento tão difícil da saúde pública mundial. Essa parceria entre Cassems e a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental para que a gente agilize logo essa vacinação para a população de Campo Grande e, assim, mais pessoas estejam imunizadas contra a Covid-19.”.





Confira, abaixo, o cronograma de vacinação por idade:





- Segunda-feira (22/03): 73 anos





- Terça-feira (23/03): 72 e 71 anos





- Quarta-feira (24/03): 70 e 69 anos





- Quinta-feira (25/03): 68 e 67 anos





- Sexta-feira (26/03): 67 anos ou mais





- Sábado (27/03): 67 anos ou mais





Serviço





A vacinação acontece no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) da Cassems, que fica na Rua Príncipe Ranier, 48, no bairro Vivendas do Bosque. O fluxo do trânsito para a vacinação no CMDA segue o trajeto pela Rua Antônio Maria Coelho, à direita na Avenida Via Parque, à direita da Rua Dr. Sylvio Muller, acesso ao CMDA e saída pela Rua Príncipe Ranier.





ASSECOM