DOURADOS| Programa Famílias Fortes beneficiará 450 famílias no Município

Investimento de R$ 350 mil reais será aplicado no fortalecimento de vínculos para prevenção de comportamento de comportamentos de risco entre crianças e adolescentes

Catedral Imaculada Conceição é um dos pontos turísticos na cidade de Dourados ©DIVULGAÇÃO/PMD

De março de 2021 até dezembro de 2022, cerca de 450 famílias serão atendidas pelo programa Famílias Fortes em Dourados (MS). O lançamento da ação, que terá um investimento de R$ 350 mil, foi realizado na última quinta-feira (04). O evento contou com a presença da secretária nacional da família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNF/MMFDH), Ângela Gandra.





Os recursos serão aplicados em equipamentos, materiais de consumo e bolsas para os profissionais envolvidos. O investimento possibilitará a criação de grupos familiares em que pais ou responsáveis serão orientados sobre maneiras eficazes de comunicação e relacionamento com crianças e adolescentes.





“Se trata de prevenção. Com a reestruturação familiar, investimos na formação de pessoas. Parece tão simples, mas é um programa que tem um enorme impacto social. Com essas ações, evitamos problemas como evasão escolar, gravidez na adolescência, violência doméstica, alcoolismo, dependência química e tantos outros”, defende Gandra.





O prefeito de Dourados, Alan Guedes, se mostrou animado com o programa. “Nós prontamente apoiamos a iniciativa e colocamos a prefeitura à disposição das ações do Famílias Fortes, porque entendemos a importância de oportunizar o desenvolvimento pessoal e de grupos familiares”, declara o prefeito.





As ações, fruto da parceria firmada entre o MMFDH e o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), deverão ser executadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. Para viabilizá-las, as partes assinaram um Termo de Execução Descentralizada (TED), que utilizou recursos de emenda parlamentar, do deputado Luís Ovando (PSL/MS).





Para o diretor-geral do campus do IFMS em Dourados, Carlos Figueiredo, esse é só o início. “O Instituto é extensão do ensino, mas também da comunidade. Família e escola dão certo, sabemos disso. A família precisa estar incluída no âmbito escolar”, declara.





Indígenas





A secretária Ângela Gandra também teve a oportunidade de conhecer a realidade das famílias indígenas que vivem nas aldeias Jaguapiru e Bororó. As comunidades também serão contempladas com as ações do Famílias Fortes.





Famílias Fortes





A metodologia do programa Famílias Fortes contempla sete encontros semanais com o objetivo de promover o bem-estar dos membros da família. As reuniões visam fortalecer os processos de proteção e construção de resiliência familiar.





No intuito de atingir esses objetivos, serão abordados com os pais e responsáveis temas relacionados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, gerenciamento de emoções e comunicação eficaz. Os jovens serão estimulados a desenvolverem habilidades para interação social, estabelecerem metas, lidarem com pressões sociais, e a serem solidários.





Ascom/MMFDH