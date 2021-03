DOURADOS| Município terá 30 novos leitos UTI para pacientes com Covid

As novas vagas foram anunciadas em uma parceria da prefeitura com o governo do estado e o governo federal

Prefeito anunciou junto com governo do estado e governo federal, 10 novos leitos no HV e outros 20 no HU ©Leandro Silva

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, divulgou a implantação de novos 30 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em Dourados. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) em uma entrevista coletiva com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Resende, o secretário de Governo, Sérgio Murilo Mota, e o reitor da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Lino Sanabria.





“Tivemos uma reunião muito produtiva, para tratar do incremento de novos leitos de UTI na macrorregião de Dourados e ofertaremos 10 leitos para tratamento da covid-19 no Hospital da Vida e outros 20 no HU (Hospital Univesitário)”, detalhou o chefe do executivo municipal ao informar ainda que outros 20 leitos clínicos serão criados no município.

Segundo o secretário estadual de saúde, o governo irá correr contra o tempo para que, o quanto antes, essas novas vagas estejam em funcionamento. "Nós estamos trabalhando exaustivamente e vamos perseguir um prazo de quinze dias. Nós sabemos que existem desafios em todo país, sabemos da falta de EPIs, medicamentos, nós sabemos que o país também enfrenta a falta do chamado kit intubação, então, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. A situação é crítica no Mato Grosso do Sul e nós chegamos hoje a 70 óbitos, é o recorde desde o início da pandemia”, informou Resende.





Além dos 30 leitos anunciados, o prefeito falou ainda da abertura de outros 5 no Hospital Santa Rita, que ajudará a desafogar a saúde. Os leitos são uma parceria entre a Prefeitura e o Governo de MS. “Os leitos são cofinanciados. Como o custo desses leitos é superior, a prefeitura e o estado pagarão a diferença do repasse do Governo Federal”, destacou Alan Guedes.





No caso dos novos leitos do HU, o hospital, por meio da Ebeserh e UFGD, também terão papel estratégico na parceria, pois ficaram com a responsabilidade de oferecer toda estrutura, como pessoal, serviço de lavanderia e alimentação. Os novos leitos irão funcionar na nova Unidade da Mulher e da Criança (UMC), inaugurado recentemente em Dourados.









ASSECOM