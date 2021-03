DIA INTERNACIONAL DA MULHER| Assomasul vê ascensão na atuação da mulher na administração pública

O presidente da Assomasul, Valdir Júnior, e a primeira-dama de Nioaque, Larissa Couto

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (8), é lembrado pelo presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, como data histórica e de efetivo reconhecimento à competência das mulheres no contexto político administrativo de Mato Grosso do Sul como em todo o país.





Além de destacar o importante papel da mulher no seio familiar e no contexto social, sobretudo sua ascensão em todos os setores do mercado de trabalho e em atividades profissionais, o dirigente exalta a atuação feminina no poder público estadual e nacional, apontando principalmente sua competência administrativa e agilidade política à frente das questões de interesse da sociedade, mesmo ainda diante de resistências e preconceitos.





Valdir Júnior reconhece que, apesar de a representação feminina na política ainda ser muito pequena, a mulher tem se destacado de forma efetiva à frente da administração pública nas três esferas de governo, sobretudo, com atribuições importantes nos poderes constituídos.





A presença da mulher nas instituições, segundo ele, atinge hoje um novo patamar de representação política, pois, além de ocupar cargos dos mais expressivos em Brasília, como no Palácio do Planalto, ministérios e no Congresso Nacional, ela está presente também nas bases administrando os municípios e atuando na Assembleia Legislativa e nas Câmaras de Vereadores.





Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, as mulheres administram 5 prefeituras atualmente, além de exercer cargos de vice-prefeitas e de secretárias municipais em várias cidades do Estado.





Atualmente, são gestoras públicas Rhaíza Matos (Naviraí), Dra. Clediane (Jardim), Marcela Ribeiro Lopes (Corguinho), Ilda Machado (Fátima do Sul) e Gerolina Alves (Água Clara), eleitas no último pleito.





O presidente da Assomasul avalia que o Dia Internacional da Mulher é importante e fundamental para se fazer uma reflexão sobre a participação feminina no cenário político e eleitoral de Mato Grosso do Sul, assim como em todo País.





Segundo ele, não se pode negar a ascensão da mulher nesse sentido, mesmo ainda diante de tantos preconceitos.





Destaca também o papel das secretárias municipais, primeiras-damas, servidoras públicas, funcionárias, incluindo da Assomasul, e todas as mulheres que de uma forma ou de outra desempenham importantes atividades no dia a dia.





Segundo ele, as mulheres hoje têm se dedicado não apenas ao seu trabalho no dia a dia, mas se destacado de maneira importante no contexto político, contribuído de certa forma para o desenvolvimento do Estado e do país.





Elas também se destacam atuando em outros cargos e funções públicas, como vices, secretárias municipais e na área técnica de várias repartições públicas nas três esferas administrativas.





No Estado, são vice-prefeitas Valdirene Soligo (Aral Moreira), Zélia Bomfim (Bataguassu), Adriane Lopes (Campo Grande), Fabiana (Eldorado), Professora Ângela (Ivinhema), Cileide Cabral (Jataí), Isabel Cristina Moraes (Juti), Zenaide Espindola (Laguna Carapã), Rosária (Mundo Novo), Roseli (Paranaíba), Eliane Rios (Porto Murtinho), Professora Guiomar (Ribas do Rio Pardo) e Juraci (Rio Brilhante).





Exercem mandatos eletivos com destaque nacional as senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS), as deputadas federais Rose Modesto (PSDB-MS) e Bia Cavassa (PSDB-MS) e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também é deputada federal licenciada. Na Assembleia Legislativa, atua a deputada estadual Mara Caseiro, líder do Governo do Estado na Casa.





Por: Willams Araújo