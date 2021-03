Deputado Zé Teixeira reivindica construção de ponte de concreto em rodovia de Itaporã

Solicitação de Zé Teixeira foi apresentada na sessão desta terça-feira, na Assembleia Legislativa.

Em defesa do setor produtivo constantemente, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresenta proposições, buscando o atendimento aos apelos dos produtores de nosso Estado, notadamente intercedendo por seus direitos e, principalmente, para garantir à classe mais segurança e menos prejuízos na atividade.





Defendendo esta bandeira, o deputado apresentou na sessão plenária mista desta terça-feira, indicação solicitando ao Governo do Estado obras para construção de pontes de concreto, sendo uma sobre o Córrego Sardinha e outra no Córrego São Domingo, localizados na rodovia MS-270, entre a região denominada Placa do Abadio, em Itaporã. “Infelizmente o município não tem recursos suficientes para sozinho assumir o custo destas obras e existe a urgência na concretização. Por este motivo reivindicamos o apoio do Governo do Estado visando os atendimentos”, afirma o parlamentar.





Teixeira justifica também que “o tráfego de caminhões com a safra 2021 está começando, e as pontes atuais podem comprometer o escoamento dos grãos, já que estão sem condições de uso e a situação não só compromete a segurança de produtores rurais, que a utilizam frequentemente, mas também o transporte dos moradores da região”.





Por: Gustavo Nunes