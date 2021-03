Deputado Neno Razuk solicita recuperação asfáltica em trecho da MS-156 em Caarapó

O deputado Neno Razuk enviou indicação à Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) e Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) pedindo recuperação asfáltica no trecho da MS-156, que liga Caarapó com a Usina Raizen. A região denominada como “José Moreno”, fica entre BR 163 até parte da MS-278.





O pedido feito por motoristas que trafegam pela região pede atenção devido às péssimas condições do trecho, que tem tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões de carga, ônibus, entre outros veículos. Ao todo, a rodovia tem 14km a serem recuperados, principalmente na malha asfáltica que está danificada com buracos e aumentando riscos de acidentes no local.





“É um pedido apresentado por pessoas que estão preocupadas, em especial os moradores da região que já presenciaram diversos acidentes. Além disso o trecho liga o município de Caarapó até a Usina Raizen, sendo usado como rota para escoar a produção do local”, aponta o parlamentar sobre a necessidade urgente de recuperação na região.





ASSECOM