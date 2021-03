Deputado Neno Razuk solicita esclarecimentos sobre reforma de escola em Bodoquena

O deputado Neno Razuk (PTB) pediu esclarecimentos a SED (Secretaria de Estado de Educação) sobre o atraso na reforma da escola Estadual João Pedro Pedrossian, em Bodoquena. A solicitação foi feita pelo vereador Professor Alziro (PTB), ele ressalta que a escola foi desativada no início do ano passado e desde então não há indícios de obras no local.





“Atendendo aos pedidos do interior, indiquei a SED o pedido de esclarecimentos sobre a reforma na Escola Estadual João Pedro Pedrossian que ainda não foi iniciada, mas está desativada desde início do ano passado. Entendo a cobrança do professor Alziro, mesmo em período de pandemia mostre-se preocupado com o andamento da obra, pois ainda não foi passado um cronograma concreto sobre início e término da reforma”, destacou o parlamentar.





De acordo com o vereador, os alunos foram remanejados para outra instituição para que as obras fossem feitas no local, mas não há nenhum parecer sobre o início da reforma.





ASSECOM