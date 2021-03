Deputado Neno Razuk pede recuperação de estradas na região do Paxixi em Miranda

O deputado Neno Razuk solicitou a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) a realização de obras de pavimentação na MS-446, no trecho específico que começa na região do Paxixi e se estende até à BR-262, no município de Miranda. Com as fortes chuvas que caíram e intensidade do fluxo no trânsito, as condições das estradas estão bastante prejudicadas.





“Recebemos os pedidos das lideranças da região e já solicitamos ao Governo do Estado e também a Seinfra a realização da obra de pavimentação asfáltica no trecho do Paxixi, que vai auxiliar mais de 50 famílias residentes no local”, ressalta Neno.





De acordo com os moradores os trechos precisam de obras de recuperação para melhorias na mobilidade. “Como estão em desvantagens com as más condições do trecho e impede a logística da região, isso pesa na manutenção dos veículos, tempo de deslocamento e até na geração de renda”, concluiu.





ASSECOM