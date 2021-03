Deputado Neno Razuk apresenta projeto para que prédio do DOF em Dourados tenha nome de Cel Adib e ALEMS acolhe propositura pela Casa

O deputado estadual Neno Razuk (PTB) apresentou projeto que denomina Coronel Adib Massad o prédio que será sede própria do DOF, o Departamento de Operações de Fronteira em Dourados (MS). A proposição foi apresentada em plenário hoje (4), após o falecimento do ex-comandante ontem (3) aos 91 anos e o consenso foi uma proposição apresentada pela Casa de Leis.





O prédio será na Marginal Guaicurus, conhecida como prolongamento da Rua Coronel Ponciano em Dourados, cidade onde o DOF “nasceu”.





“É uma homenagem mais que justa por um homem que foi um dos que mais combateu o crime em nosso Estado e que serve de exemplo para todo o Brasil.





Sua morte deixa uma lacuna e sua história deve ser eternizada”, defendeu o parlamentar.





A propositura foi acolhida por todos os deputados, com destaque pelo deputado Coronel David (sem partido) que bastante emocionado defendeu que o lendário Coronel Adib merece todas as honras.





“Ficamos consternados e estendemos a homenagem a família que nos concedeu a oportunidade de tê-lo nos quadros da nossa polícia”, lembrou Neno.





Os recursos para a construção do prédio já foram liberados pelo Governador Reinaldo Azambuja. O prédio, que terá 1.434 m², será erguido em um terreno de 17.400 m² na Marginal Guaicurus, conhecida como prolongamento da Rua Coronel Ponciano, materializando um sonho de mais de 30 anos.





Com R$ 5,1 milhões de recursos do Estado, o moderno complexo policial vai abrigar as estruturas administrativas e operacionais do DOF e da Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).









