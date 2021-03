Deputado Felipe Orro intercede ao governo por melhorias no serviço de abastecimento de água e esgoto em Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro pede em indicação a realização de estudos técnicos para o aumento da capacidade da Estação de Tratamento de Água (ETA), em Anastácio. Além disso, Felipe solicitou o término da obra da adutora que abasteceria a região do Cristo Rei e Jardim Independência; a contratação de um encanador e um operador de máquina retroescavadeira e aquisição de um caminhão com braço valetador, para atender demandas da Sanesul.





“Queremos melhorar a oferta dos serviços de água e esgoto em Anastácio. A defasagem na equipe e nos equipamentos prejudica o atendimento, fazendo com que grande parte da população anastaciana sofra com a falta de água em algumas regiões, especialmente nos bairros mais altos da cidade”, disse o deputado.





O pedido foi enviado ao governador, Reinaldo Azambuja, com cópia ao diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Sr. Walter Benedito Carneiro Júnior, e expressa solicitação dos vereadores de Anastácio Aldo José dos Santos e Dinho Vital.





Atualmente, o município de Anastácio conta com aproximadamente oito mil ligações de água e outras inúmeras de esgoto, tendo o número significativo de solicitações para prestação de serviços realizados pela empresa Sanesul.





Esgoto





Em outra indicação, Felipe Orro pede estudos para ampliação da rede de esgotos da Vila Tapuiú e região, também de Anastácio. O expediente foi encaminhado ao governador, Reinaldo Azambuja bem como ao diretor-presidente da Sanesul, Walter Benedito Carneiro Júnior.





“Os moradores relatam que os sistemas de fossas sépticas não funcionam nessa região em razão do solo ser extremamente úmido, o que dificulta a filtragem das águas para o solo e enche as fossas em pouco tempo, fazendo com que os dejetos advindos das residências da região escorram pelas ruas, virando um verdadeiro esgoto a céu aberto”.





Confirme a Câmara de Anastácio, a situação na Vila Tapuiú é um problema de saúde pública que traz prejuízos e grandes riscos à população, além de provocar o aspecto de abandono por parte do poder público, fato que demanda a urgência no aumento da rede de esgotos da região, para que o problema possa ser solucionado.





ASSECOM