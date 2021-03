Deputado Felipe Orro indica ao governo serviços de pavimentação e saneamento básico para Anastácio

O deputado Felipe Orro apresentou ao governo do Estado, o pedido por meio de indicação para extensão da rede de esgoto nas proximidades do Loteamento Altos da Cidades, localizado em Anastácio. O serviço de saneamento básico foi solicitado ao parlamentar por autoridades e moradores do loteamento, “os proprietários de um conhecido hotel em Anastácio enfrentam dificuldades para manter a higiene necessária das fossas. Por possuírem grande demanda, o hotel necessita realizar frequentemente a retirada dos dejetos das fossas com ajuda de caminhões”, explica Felipe.





Outro ponto é que quando ocorre o transbordamento em alguma dessas fossas, há um enorme transtorno aos moradores daquela região, em função do mau cheiro, o que demonstra ainda mais a necessidade da extensão da rede de esgoto no referido ponto da cidade.





O deputado enviou a solicitação ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), Walter Benedito Carneiro Júnior.





Pavimentação





Felipe Orro também pede a pavimentação com lajotas na Rua Bonfim, trecho entre a Rua Pará e Acôgo, no município de Anastácio, com base no pedido do ofício nº 229/2020, de autoria do vereador Lincoln Sanches Pellicioni.





“Moradores da região citada clamam pela realização do serviço neste trecho da Rua Bonfim que apresenta condições precárias, sobretudo em função da chuva que cria vários buracos dificultando o trajeto dos pedestres”, conta o deputado.





O lajotamento propiciará melhorias no aspecto visual da via e tráfego de veículos e pedestres, garantindo aos moradores melhores condições no acesso àquela localidade.





O deputado encaminhou seu pedido ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado e Infraestrutura, Eduardo Riedel.









