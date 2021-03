Deputado Capitão Contar pede apoio ao Governo Federal para disponibilização de medicamentos

Deputado Estadual Capitão Contar ©DIVULGAÇÃO

O Deputado Estadual Capitão Contar enviou na sexta-feira (19), um ofício ao Ministério Da Saúde, para que disponibilize os medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19, na rede pública de saúde.

No ofício, Contar explica que Mato Grosso do Sul está diante de uma situação assustadora! Com falta de leitos, medicamentos, profissionais de Saúde e imposição de restrições que impedem a população de trabalhar e manter o sustento de suas famílias.

Em outro trecho do ofício diz:

“Estamos falando em cerca de R$ 493 milhões de reais decorrentes de suspensão do pagamento da Dívida do Estado com a União, R$ 6,5 bilhões de recursos transferidos para o Estado e Municípios e R$ 1,6 bilhões destinados para saúde. Tais recursos deveriam estar totalmente investidos no sistema de saúde, evitando a morte de pessoas, além de preservar o funcionamento das empresas do Estado e a manutenção dos empregos. Temos que destacar que Mato Grosso do Sul poderia sim ter investido todo esse recurso Federal em saúde, pois durante a Pandemia ainda contou aumento da arrecadação tanto com relação ao ICMS da agropecuária e agroindústria, como nos combustíveis, já que possuímos um dos impostos mais altos do País. Conforme dados do Portal da Transparência, durante a Pandemia, o incremento na arrecadação foi de mais de 16%, já que a receita saltou de R$ 15,6 bilhões para 18,2 bilhões”.

O parlamentar reforça o apelo: “Com o colapso da saúde e a constatação de que não há disponibilização de medicamentos para população peço que nos ajudem, enviem os medicamentos e não recursos em dinheiro”, completa.

Em declaração recente disse ainda, “Estou propondo para o Ministro da Saúde que, disponibilize os remédios para o tratamento precoce, gratuitamente, para toda população, sem depender da ingerência e por que não dizer da incompetência dos estados e municípios”.





