Deputado Capitão Contar pede à Aneel que suspenda possíveis aumentos na tarifa de energia em 2021

Deputado Estadual Capitão Contar ©DIVULGAÇÃO

A grande e crescente insatisfação com os serviços prestados pela Energisa e a notícia que a tarifa de energia pode ter um reajuste de 11,9% neste ano, levaram o Deputado Estadual Capitão Contar apresentar na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), a solicitação de anulação do reajuste da tarifa de energia no Estado de Mato Grosso do Sul, que deverá ser encaminhada para Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)





Na justificativa do pedido o parlamentar aponta: má qualidade do serviço prestado, tarifas elevadas, falta de energia constante, demora no atendimento, entre outros motivos que juntos não justificam um reajuste em 2021.





O documento é embasado ainda, em fatos relatados pela população e comprovados. Entre eles estão: uma sorveteria da capital que ficou quase 24 horas sem energia, em novembro de 2020 e perdeu mais de 20 litros de leite, mercadorias e matéria-prima. Em Campo grande também, os moradores do bairro Nova Lima sofreram com oscilações de energia seguidas por um apagão que durou até o dia seguinte, isso aconteceu em novembro de 2020 e resultou em prejuízos com queima de aparelhos e perda de alimentos refrigerados .Em Fátima do Sul, outro apagão, mas que desta vez durou 50 horas. Nos dois casos a Energisa não forneceu respostas que justificassem o ocorrido.





A péssima qualidade do serviço foi comprovada pela Agepan (Agência de Fiscalização de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul), que aplicou multa de R$ 3.404.463,29 à concessionária. Com tudo isso em pauta, o pedido solicita que a Aneel, anule, qualquer aumento de tarifa correspondente aos serviços da Energisa-MS.





“É inadmissível que mesmo diante às inúmeras reclamações quanto aos serviços prestados, principalmente em relação às constantes faltas de energia, mesmo sem qualquer explicação, existam discussões sobre reajuste tarifário 2021 da Energisa, o qual, provavelmente, terá validade a partir de abril”, ponderou o Deputado Estadual Capitão Contar.





ASSECOM