Deputado Cabo Almi vai ao Assentamento Itamarati participar com o MST do lançamento do projeto Soja Saudável

O deputado Cabo Almi (PT), participa amanhã (11), pela manhã do lançamento do programa “Soja Viável”, no Assentamento Itamarati, município de Ponta Porã, promovido pelo MST e sua coordenação do setor de produção. O projeto visa a plantação para o consumo humano e de animais da semente de soja orgânica, sem o uso de veneno e outros produtos tóxicos que possam causar doenças nos consumidores.





Segundo Cleiton Alexandre Pereira Valença, coordenador do setor de produção, esse é um projeto já consolidado e com experiência comprovada. Em Sidrolândia, já são 87 hectares plantadas e no Assentamento Itamarati, são 14 Hectares nesta fase experimental. A coordenação acredita que em breve, Mato Grosso do Sul terá mais de três mil hectares produzindo artesanalmente o grão de soja orgânica natural comestível.





Cleiton confirmou que já existem tratativas com parceiros no estado de são Paulo, que já produzem galinha orgânica e vão comprar a produção da soja dos agricultores familiares de Mato Grosso do Sul. A tendência, segundo o coordenador, é no futuro próximo, fazer tudo por aqui, desde o plantio, a colheita, a industrialização e a comercialização do óleo de soja orgânico para ser um produto de fácil acesso a todas as pessoas que preferem consumir alimentos saudáveis, concluiu o coordenador do setor de produção do MST.





ASSECOM