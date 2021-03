Deputado Cabo Almi quer a suspensão de protesto em cartório das contas de energia elétrica no MS

Em defesa dos consumidores de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, o deputado Cabo Almi (PT), apresentou na sessão virtual de hoje (18) um requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa, solicitação ao Diretor-Presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, a não realização do registro de protesto em cartório de faturas vencidas, bem como da extensão do prazo de suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica dos consumidores que se encontram ou que venham a ficar inadimplente com o pagamento devido neste período de pandemia.





O parlamentar afirma que a pretensão visa atender solicitação de cidadãos de todo o Estado, que continuam sofrendo pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus - Covid-19, necessitando de prazo maior, para que não sejam privados deste importante e inafastável serviço público neste momento tão difícil. Vale ressaltar que a conta de energia ao ser levada a protesto em cartório, o valor é substancialmente elevado, penalizando ainda mais o consumidor.





No momento em que apresentou o requerimento, Cabo Almi pediu aos demais deputados que assinassem com ele a solicitação para fortalecer o pedido ao presidente da Energisa, o que foi acatado pelo plenário e referendado pela deputada Mara Caseiro que presidia a sessão naquele momento.





ASSECOM