DECRETO| Saiba o que muda a partir deste domingo em MS

Decreto com novas restrições foi publicado nesta semana no Diário Oficial do Estado

Durante os finais de semana, comércio poderá ficar aberto apenas até 16h ©ARQUIVO

Neste domingo (14) entram em vigor as novas restrições publicadas no Diário Oficial do Estado. Contra a covid-19, o decreto define normas de funcionamento para estabelecimentos em todo Mato Grosso do Sul.





Com regime específico para os finais de semana, neste domingo é necessário estar atento para três horários diferentes. Das 5h até às 16h, as atividades e serviços que não são classificados como essenciais podem funcionar. Assim, comércio de modo geral, restaurantes, bares, shoppings e qualquer outra atividade não listada como essencial podem abrir.





Já entre 16h e 20h, apenas os 63 setores considerados essenciais podem manter portas abertas (confira a lista completa no final da reportagem). Entre eles estão igrejas, transporte coletivo, jornais, oficinas mecânicas, parques públicos, entre outros.





Quando o novo toque de recolher tem início, às 20h, os setores permitidos se restringem, sendo que só podem continuar abertos ao públicos mercados e similares, exceto conveniências, mas permitindo a entrada de apenas uma pessoa por família.





Dentro do toque de recolher também funcionam serviços de saúde, transporte, farmácias/drogarias, alimentação por delivery e postos de gasolina.





Antecipando horário - Precisando fechar às 16h durante os fins de semana, os shoppings de Campo Grande resolveram definir novos horários para atendimento. No Shopping Campo Grande, o horário neste domingo será das 10h às 16h. Após esse período, o sistema delivery e drive-thru continuam, além da Praça de Alimentação.





No Shopping Norte Sul, as lojas âncoras como Casas Bahia, Magazine Luiza, Renner, Riachuelo, C&A, Lojas Americanas, Pernambucanas, Avenida e Marisa abrem das 10h até 16h. Já a Praça de Alimentação segue das 10h até 16h. Na unidade, os restaurantes vão atender por delivery e seguem com entregas até 21h aos domingos.





Apenas mudando o horário final, o Shopping Bosque dos Ipês irá funcionar neste domingo das 11h até às 16h.





Fiscalização - Em reunião sobre medidas para tentar frear o contágio pela covid-19 nesta semana, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) disse que vai colocar mil servidores na rua, com revezamento que prevê 300 pessoas por dia, para combater quem vai contra o decreto.





Seguindo os mesmos métodos de punição definidos anteriormente, quem for flagrado desrespeitando as medidas poderá ser encaminhado para as delegacias de polícia. Estabelecimentos que também não sigam as definições estaduais poderão ser interditados.





Para denúncias, a população pode acionar a Polícia Militar através do número 190 ou a GCM (Guarda Civil Metropolitana) pelo 153.





Confira a lista completa do que pode funcionar neste domingo até às 20h:





















Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Aletheya Alves