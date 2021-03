COSTA RICA| Dr. Jesus Baird, ex-prefeito usará sua experiência para salvar vidas no Município

O ex-prefeito Jesus Queiroz Baird assume pasta da saúde

Nesta segunda-feira (22), o prefeito Cleverson Alves dos Santos, nomeou Jesus Queiroz Baird como novo secretário municipal de Saúde de Costa Rica. Juliana Oliveira Dias Corrêa deixou o cargo na última terça-feira (16) para tratar de assuntos pessoais.





A nomeação foi publicada na Edição nº2.859 do Diário Oficial Online, desta segunda-feira. Baird foi prefeito de Costa Rica de 2009 a 2012 e conhece bem o funcionamento e os desafios da máquina pública municipal.





“O momento é bastante desafiador para qualquer gestão por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Vamos dar continuidade ao bom trabalho que vinha sendo desenvolvido pela Juliana, trabalhar imbuídos num processo de escuta das demandas e promover novas melhorias voltadas a saúde pública municipal” informou o novo gestor.





Cleverson deu as boas-vindas ao novo secretário e enfatizou a importância da sua experiência profissional frente ao cargo. “É com grata satisfação que anunciamos o nome do Baird para assumir a saúde municipal, um gestor público com vasto currículo e experiência profissional, só vem a somar com o nosso secretariado”, declarou o prefeito.





ASSECOM