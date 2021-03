COSTA RICA| Após intensificar fiscalização em comércios, prefeito faz vídeo pedindo apoio da população para evitar colapso na Saúde

O prefeito municipal, Cleverson Alves dos Santos, gravou um vídeo na noite deste domingo (28), pedindo apoio da população costarriquense para evitar um colapso na Saúde por conta crescente número de casos de Covid-19. Na quinta-feira (25) o Município já havia anunciado a intensificação na fiscalização dos comércios no período noturno como medida de prevenção a proliferação da doença.





De acordo com Cleverson, o objetivo é sensibilizar as pessoas a manterem o isolamento social e evitar as aglomerações conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde (OMS) para frear a segunda onda do vírus no país.





No vídeo o prefeito alerta que os 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Fundação Hospitalar já foram ocupados por pacientes do município e da região e convoca a população a colaborar com as medidas de prevenção.





“Até a semana passada estávamos com dois pacientes internados em leitos de UTI e neste domingo todos foram ocupados com pacientes entubados, o que dificulta ainda mais a situação. Na Capital a situação não é diferente e não teremos pra onde enviar pacientes se por ventura precisarmos. Vamos adotar medidas ainda mais restritivas de combate ao coronavírus, mas elas sozinhas não vão resolver sem o apoio e colaboração da população com o simples ato de cumpri-las” reforçou o prefeito.





Conformo o prefeito, o Município já avalia adotar outras medidas como redução de horário de funcionamento do comércio local bem como de órgãos públicos, com flexibilização da jornada para home office.





Confira o vídeo na íntegra:













ASSECOM





